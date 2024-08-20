https://sarabic.ae/20240820/قائد-بالحرس-الثوري-الإيراني-الثأر-لهنية-أمر-حتمي-وسينفذ-في-الزمان-والمكان-المناسب-1091911345.html
قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب
قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "الضجة في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً". 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T05:22+0000
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وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن "الثأر لهنية أمر حتمي"، مؤكدا أن "إيران ستعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسب، بسبب اغتياله هنية على أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد العميد فدوي، في تصريحات صحفية، أن "الكيان الصهيوني الغاصب ارتكب جريمة كبرى من خلال اغتياله هنية، وسيعاقب هذه المرة أشد من ذي قبل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.واغتيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني.وجاء في البيان أن اغتيال إسماعيل هنية "كان مخططا ومنفذا من قبل النظام الصهيوني، وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".وفي المقابل، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على إسرائيل، إذ قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية أعد الأرضية لعقاب قاس لنفسه".
https://sarabic.ae/20240814/وزير-الدفاع-الإيراني-الجديد-طهران-استخدمت-أقل-من-10-من-قدرتها-في-هجومها-الأخير-على-إسرائيل-1091732669.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "الضجة في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً".
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن "الثأر لهنية أمر حتمي"، مؤكدا أن "إيران ستعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسب، بسبب اغتياله هنية على أراضيها"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد العميد فدوي، في تصريحات صحفية، أن "الكيان الصهيوني الغاصب ارتكب جريمة كبرى من خلال اغتياله هنية، وسيعاقب هذه المرة أشد من ذي قبل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
واغتيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في البيان أن اغتيال إسماعيل هنية "كان مخططا ومنفذا من قبل النظام الصهيوني، وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".
وفي المقابل، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على إسرائيل، إذ قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية أعد الأرضية لعقاب قاس لنفسه".