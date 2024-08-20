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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240820/قائد-بالحرس-الثوري-الإيراني-الثأر-لهنية-أمر-حتمي-وسينفذ-في-الزمان-والمكان-المناسب-1091911345.html
قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب
قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "الضجة في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً". 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T05:22+0000
2024-08-20T05:22+0000
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وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن "الثأر لهنية أمر حتمي"، مؤكدا أن "إيران ستعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسب، بسبب اغتياله هنية على أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد العميد فدوي، في تصريحات صحفية، أن "الكيان الصهيوني الغاصب ارتكب جريمة كبرى من خلال اغتياله هنية، وسيعاقب هذه المرة أشد من ذي قبل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.واغتيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني.وجاء في البيان أن اغتيال إسماعيل هنية "كان مخططا ومنفذا من قبل النظام الصهيوني، وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".وفي المقابل، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على إسرائيل، إذ قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية أعد الأرضية لعقاب قاس لنفسه".
https://sarabic.ae/20240814/وزير-الدفاع-الإيراني-الجديد-طهران-استخدمت-أقل-من-10-من-قدرتها-في-هجومها-الأخير-على-إسرائيل-1091732669.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

قائد بالحرس الثوري الإيراني: الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في الزمان والمكان المناسب

05:22 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiنائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "الضجة في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً".
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن "الثأر لهنية أمر حتمي"، مؤكدا أن "إيران ستعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسب، بسبب اغتياله هنية على أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد العميد فدوي، في تصريحات صحفية، أن "الكيان الصهيوني الغاصب ارتكب جريمة كبرى من خلال اغتياله هنية، وسيعاقب هذه المرة أشد من ذي قبل".
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
وزير الدفاع الإيراني الجديد: طهران استخدمت أقل من 10% من قدرتها في هجومها الأخير على إسرائيل
14 أغسطس, 12:02 GMT
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
واغتيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيان أصدره الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في البيان أن اغتيال إسماعيل هنية "كان مخططا ومنفذا من قبل النظام الصهيوني، وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية".
وفي المقابل، تعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد المناسب على إسرائيل، إذ قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "النظام الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية أعد الأرضية لعقاب قاس لنفسه".
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- سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:36 GMT
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