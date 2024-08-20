https://sarabic.ae/20240820/قدرات-الصاروخ-الروسي-الموجه-9-إم---333-1091917308.html
قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"
قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم مجموعة ضخمة من المقاتلات والطائرات الهجومية التي يتم تسليحها بصواريخ موجهة وغير موجهة، يتم استخدامها وفقا لطبيعة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:43+0000
2024-08-20T09:43+0000
2024-08-20T09:43+0000
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وتتزود الطائرات الحربية بصواريخ مصممة لقصف أهداف برية (جو - أرض)، وأخرى مصممة للمعارك الجوية (جو - جو) لتدمير الطائرات المعادية.وتدعم روسيا قواتها الجوية بأقوى شبكة دفاع جوي في العالم، وهو ما يمكنها من ضرب أي هدف جوي سواء كان على حافة الفضاء أو حتى على ارتفاع عدة أمتار من سطح الأرض، ويشمل ذلك صواريخ "9 إم - 333"، وهي صواريخ "أرض - جو" موجهة يمكن إطلاقها من أنظمة "ستريلا - 10".المواصفات الفنية للصاروخالعيار: 120 ملم.المدى: من 800م إلى 5 كلم.الطول: متران و22.3 سم.وزن الصاروخ: 41 كغ.وزن الصاروخ بالحاوية: 72 كغ.ارتفاع الاشتباك مع الهدف: من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.بيئة العمل: من - 50 إلى + 50 درجة مئوية.ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن هذا الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار العام ويمكن استخدامه لتدمير المروحيات والطائرات التي تحلق بسرعات منخفضة والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20240808/صاروخ-روسي-خارق-تستخدمه-مروحية-كا---52-ضد-القوات-الأوكرانية-1091536628.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم مجموعة ضخمة من المقاتلات والطائرات الهجومية التي يتم تسليحها بصواريخ موجهة وغير موجهة، يتم استخدامها وفقا لطبيعة كل مهمة قتالية.
وتتزود الطائرات الحربية بصواريخ مصممة لقصف أهداف برية (جو - أرض)، وأخرى مصممة للمعارك الجوية
(جو - جو) لتدمير الطائرات المعادية.
وتدعم روسيا قواتها الجوية بأقوى شبكة دفاع جوي في العالم، وهو ما يمكنها من ضرب أي هدف جوي سواء كان على حافة الفضاء أو حتى على ارتفاع عدة أمتار من سطح الأرض، ويشمل ذلك صواريخ "9 إم - 333"، وهي صواريخ "أرض - جو" موجهة يمكن إطلاقها من أنظمة "ستريلا - 10".
المدى: من 800م إلى 5 كلم.
وزن الصاروخ بالحاوية: 72 كغ.
ارتفاع الاشتباك مع الهدف
: من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.
بيئة العمل: من - 50 إلى + 50 درجة مئوية.
ولفت موقع
"كلاشنيكوف" الروسي إلى أن هذا الصاروخ
مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار العام ويمكن استخدامه لتدمير المروحيات والطائرات التي تحلق بسرعات منخفضة والطائرات المسيرة.