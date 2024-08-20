قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"

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ع الموجة مع ايلي
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151 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"
قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم مجموعة ضخمة من المقاتلات والطائرات الهجومية التي يتم تسليحها بصواريخ موجهة وغير موجهة، يتم استخدامها وفقا لطبيعة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:43+0000
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وتتزود الطائرات الحربية بصواريخ مصممة لقصف أهداف برية (جو - أرض)، وأخرى مصممة للمعارك الجوية (جو - جو) لتدمير الطائرات المعادية.وتدعم روسيا قواتها الجوية بأقوى شبكة دفاع جوي في العالم، وهو ما يمكنها من ضرب أي هدف جوي سواء كان على حافة الفضاء أو حتى على ارتفاع عدة أمتار من سطح الأرض، ويشمل ذلك صواريخ "9 إم - 333"، وهي صواريخ "أرض - جو" موجهة يمكن إطلاقها من أنظمة "ستريلا - 10".المواصفات الفنية للصاروخالعيار: 120 ملم.المدى: من 800م إلى 5 كلم.الطول: متران و22.3 سم.وزن الصاروخ: 41 كغ.وزن الصاروخ بالحاوية: 72 كغ.ارتفاع الاشتباك مع الهدف: من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.بيئة العمل: من - 50 إلى + 50 درجة مئوية.ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن هذا الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار العام ويمكن استخدامه لتدمير المروحيات والطائرات التي تحلق بسرعات منخفضة والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20240808/صاروخ-روسي-خارق-تستخدمه-مروحية-كا---52-ضد-القوات-الأوكرانية-1091536628.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

قدرات الصاروخ الروسي الموجه "9 إم - 333"

09:43 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ "ستريلا-10إم3"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم مجموعة ضخمة من المقاتلات والطائرات الهجومية التي يتم تسليحها بصواريخ موجهة وغير موجهة، يتم استخدامها وفقا لطبيعة كل مهمة قتالية.
وتتزود الطائرات الحربية بصواريخ مصممة لقصف أهداف برية (جو - أرض)، وأخرى مصممة للمعارك الجوية (جو - جو) لتدمير الطائرات المعادية.
صاروخ (جو - أرض) روسي طراز كيه إتش - 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ روسي خارق تستخدمه مروحية "كا - 52" ضد القوات الأوكرانية
8 أغسطس, 10:23 GMT
وتدعم روسيا قواتها الجوية بأقوى شبكة دفاع جوي في العالم، وهو ما يمكنها من ضرب أي هدف جوي سواء كان على حافة الفضاء أو حتى على ارتفاع عدة أمتار من سطح الأرض، ويشمل ذلك صواريخ "9 إم - 333"، وهي صواريخ "أرض - جو" موجهة يمكن إطلاقها من أنظمة "ستريلا - 10".

المواصفات الفنية للصاروخ

العيار: 120 ملم.
المدى: من 800م إلى 5 كلم.
الطول: متران و22.3 سم.
وزن الصاروخ: 41 كغ.
وزن الصاروخ بالحاوية: 72 كغ.
ارتفاع الاشتباك مع الهدف: من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.
بيئة العمل: من - 50 إلى + 50 درجة مئوية.
ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن هذا الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار العام ويمكن استخدامه لتدمير المروحيات والطائرات التي تحلق بسرعات منخفضة والطائرات المسيرة.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMT - سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMT
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