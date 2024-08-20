https://sarabic.ae/20240820/5-طائرات-حربية-روسية-تمتلك-قدرات-خارقة-1091934124.html
5 طائرات حربية روسية تمتلك قدرات خارقة
5 طائرات حربية روسية تمتلك قدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تتولى القوات الجوية الروسية تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل تأمين الأجواء ضد أي محاولة اختراق من الطائرات المعادية، ونقل العتاد... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T14:56+0000
2024-08-20T14:56+0000
2024-08-20T14:56+0000
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تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها ثاني أضخم قوة جوية في العالم، ويشمل ذلك 5 طرازات من الطائرات التي تمتلك قدرات خارقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, الجيش الروسي, инфографика
5 طائرات حربية روسية تمتلك قدرات خارقة
تتولى القوات الجوية الروسية تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل تأمين الأجواء ضد أي محاولة اختراق من الطائرات المعادية، ونقل العتاد العسكري إلى ساحات القتال وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة سواء بالمهام القتالية أو توفير الدعم اللوجستي.
تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها ثاني أضخم قوة جوية في العالم، ويشمل ذلك 5 طرازات من الطائرات التي تمتلك قدرات خارقة.