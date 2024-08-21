https://sarabic.ae/20240821/إعلام-تركي-الرئيس-الفلسطيني-ألغى-عشاء-في-أنقرة-بسبب-تهديد-إسرائيلي-بالاغتيال-1091945173.html
إعلام تركي: الرئيس الفلسطيني ألغى عشاء في أنقرة بسبب تهديد إسرائيلي باغتياله
إعلام تركي: الرئيس الفلسطيني ألغى عشاء في أنقرة بسبب تهديد إسرائيلي باغتياله
سبوتنيك عربي
أكدت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى عشاء مع أعضاء البرلمان خلال زيارته لتركيا، بسبب تهديد إسرائيلي بمحاولة اغتياله. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية للصحيفة: "شكر محمود عباس، رئيس البرلمان (التركي) نعمان كورتولموش، على اهتمامه، لكنه قال إنه لا يستطيع البقاء لتناول العشاء، إذ قال: أريد أن أصل إلى فلسطين قبل حلول الظلام".وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، تحدث عباس أمام الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) التركي وأعلن عن نيته زيارة غزة.السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزةوفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في هجوم على مقر إقامته في طهران، حيث كان قد وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد". وقال مسؤولون إسرائيليون إنه ليس لديهم تعليق على مقتل هنية، وصرح روبرت وود، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في وقت لاحق، إن "الولايات المتحدة ليست متورطة في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، بحسب قوله.إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم إن كانت إسرائيل ستوافق على زيارة محمود عباس إلى غزة أو لاوكالة: القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه محمود عباس إلى قطاع غزة
https://sarabic.ae/20240815/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-خطاب-عباس-في-تركيا-حمل-رسائل-قوية-ومهمة-1091790149.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
إعلام تركي: الرئيس الفلسطيني ألغى عشاء في أنقرة بسبب تهديد إسرائيلي باغتياله
أكدت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى عشاء مع أعضاء البرلمان خلال زيارته لتركيا، بسبب تهديد إسرائيلي بمحاولة اغتياله.
وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية للصحيفة: "شكر محمود عباس، رئيس البرلمان (التركي) نعمان كورتولموش، على اهتمامه، لكنه قال إنه لا يستطيع البقاء لتناول العشاء، إذ قال: أريد أن أصل إلى فلسطين قبل حلول الظلام".
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، عن المصدر قوله: "بالطبع، أراد الوصول إلى فلسطين قبل حلول الظلام لأنه يخشى من محاولات الاغتيال، التي تقوم بها إسرائيل. لا يوجد شيء مفهوم أكثر من حذر أبو مازن، في وقت تتفشى فيه الاغتيالات الإسرائيلية في كل مكان".
وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، تحدث عباس أمام الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) التركي وأعلن عن نيته زيارة غزة.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في هجوم على مقر إقامته في طهران، حيث كان قد وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد". وقال مسؤولون إسرائيليون إنه ليس لديهم تعليق على مقتل هنية، وصرح روبرت وود، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في وقت لاحق، إن "الولايات المتحدة ليست متورطة في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، بحسب قوله.