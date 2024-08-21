https://sarabic.ae/20240821/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-67-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1091978632.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T21:49+0000
2024-08-21T21:49+0000
2024-08-21T21:49+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 22 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 12 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور دوكوتشيفسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 22 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 22 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 12 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور دوكوتشيفسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفًا مختلفة العيارات
. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.