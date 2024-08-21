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القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 22 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 12 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور دوكوتشيفسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة

21:49 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 22 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 67 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 22 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 12 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور دوكوتشيفسك".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:04 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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