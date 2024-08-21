https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-جاهزون-للحرب-الواسعة-والمنظمات-الدولية-رفضت-مساعدتنا-نتيجة-تعرضها-لضغوط-غربية-1091958132.html
وزير العمل اللبناني: جاهزون للحرب الواسعة والمنظمات الدولية رفضت مساعدتنا نتيجة تعرضها لضغوط غربية
وزير العمل اللبناني: جاهزون للحرب الواسعة والمنظمات الدولية رفضت مساعدتنا نتيجة تعرضها لضغوط غربية
سبوتنيك عربي
رأى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم ،أنّه "لا يمكن الحسم أن هناك حرب موسعة على لبنان ولا يمكن أن نطمئن إلى الجيش الاسرائيلي"، معتبرًا أن... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:59+0000
2024-08-21T10:59+0000
2024-08-21T10:59+0000
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واعلن بيرم أن "الحكومة اللبنانية وضعت خطة طوارئ قابلة للتنفيذ في حال حدوث أي توسّع للمعركة الدائرة، إلا أن المنظمات الدولية لم تقدم المساعدة المطلوبة في هذا السياق نتيجة الضغوط الغربية، التي تعرضت لها". أما في ما يتعلّق بعلاقة الحزب مع المحيط العربي، شدد وزير العمل على "ضرورة تحسين هذه العلاقات لمواجهة إسرائيل ومنعها من الاستيلاء على موارد المنطقة"، مؤكدًا "حرص الحزب على أمن واستقرار كل الدول العربية". وأضاف أن "زيارة مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، إلى الإمارات، شكلت خرقًا إيجابيًا في هذا المجال، لا سيما بعد الاتفاق الإيراني السعودي الهام جدًا لأنه يزيد من عنصر القوة في المنطقة لمواجهة المشروع الغربي".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
وزير العمل اللبناني: جاهزون للحرب الواسعة والمنظمات الدولية رفضت مساعدتنا نتيجة تعرضها لضغوط غربية
حصري
رأى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم ،أنّه "لا يمكن الحسم أن هناك حرب موسعة على لبنان ولا يمكن أن نطمئن إلى الجيش الاسرائيلي"، معتبرًا أن "حزب الله" قادر على خوض هذه المعركة وإسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لضرب لبنان".
وقال بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "قرار الحرب والسلم بيد إسرائيل اليوم، ويحق للبنان الدفاع عن نفسه بعد أن بات وضع الجيش اللبناني معروفاً بأنّه ممنوع من التسلح"، مؤكّداً على "ثقة الحزب بالجيش اللبناني قيادةً وضباطًا وجنودًا على اعتبار أنّه يشكل الضامن الوحيد للسلم الأهلي الداخلي وهو جزء من المعادلة الذهبية "جيش وشعب ومقاومة"، وبالتالي بعد انتهاء الحرب سنعود للتنسيق معه في ما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان".
واعلن بيرم أن "الحكومة اللبنانية وضعت خطة طوارئ قابلة للتنفيذ في حال حدوث أي توسّع للمعركة الدائرة، إلا أن المنظمات الدولية لم تقدم المساعدة المطلوبة في هذا السياق نتيجة الضغوط الغربية، التي تعرضت لها".
وتابع: "على المستوى العربي، حصلنا من منظمة العمل العربية، أثناء المؤتمر الذي عُقد في بغداد في أيار (مايو) المنصرم، على قرار جماعي بتقديم هبة تشغيلية للعمال وأصحاب العمل، الذين تضررت أعمالهم في جنوب لبنان".
أما في ما يتعلّق بعلاقة الحزب مع المحيط العربي، شدد وزير العمل على "ضرورة تحسين هذه العلاقات لمواجهة إسرائيل ومنعها من الاستيلاء على موارد المنطقة"، مؤكدًا "حرص الحزب على أمن واستقرار كل الدول العربية".
وأضاف أن "زيارة مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، إلى الإمارات، شكلت خرقًا إيجابيًا في هذا المجال، لا سيما بعد الاتفاق الإيراني السعودي الهام جدًا لأنه يزيد من عنصر القوة في المنطقة لمواجهة المشروع الغربي".