https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-نتنياهو-يعرقل-المفاوضات-وأمريكا-قطعت-آلاف-الكيلومترات-لتقتلنا-1091958033.html
وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا
وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا
سبوتنيك عربي
علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مصطفى بيرم، على ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:16+0000
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وقال بيرم في تصريجات لإذاعة "سبوتنيك"، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد عقد صفقات ويريد الاستمرار في الحرب كما بات واضحًا بعد كل الشروط التعجيزية التي يطلبها في المفاوضات، منها البقاء في غزة، إضافة إلى مطالبته بالحق في تقرير متى سيعيد استئناف عدوانه، ومن السذاجة الموافقة على هذه الشروط".وأوضح بيرم أن "المشكلة ليست مع الشعب الأمريكي وإنما الإدارة الأمريكية التي قطعت آلاف الكيلومترات وجاءت إلى منطقتنا لتقتلنا".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-رسائل-تهويل-وصلتنا-من-الغرب-لكن-الحرب-على-لبنان-لن-تكون-نزهة-لإسرائيل-1091958992.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, قطاع غزة
وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا
حصري
علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مصطفى بيرم، على ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد الاستمرار في الحرب بعد وضعه شروطا تعجيزية.
وقال بيرم في تصريجات لإذاعة "سبوتنيك"
، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد عقد صفقات ويريد الاستمرار في الحرب كما بات واضحًا بعد كل الشروط التعجيزية التي يطلبها في المفاوضات، منها البقاء في غزة، إضافة إلى مطالبته بالحق في تقرير متى سيعيد استئناف عدوانه، ومن السذاجة الموافقة على هذه الشروط".
وشدد الوزير على أنّ "الولايات المتحدة شريكة في قتل أطفال المنطقة"، متسائلا "كيف تريد واشنطن وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه تقوم بالإفراج عن صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار".
وأوضح بيرم أن "المشكلة ليست مع الشعب الأمريكي وإنما الإدارة الأمريكية التي قطعت آلاف الكيلومترات وجاءت إلى منطقتنا لتقتلنا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حين أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.