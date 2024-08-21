وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-نتنياهو-يعرقل-المفاوضات-وأمريكا-قطعت-آلاف-الكيلومترات-لتقتلنا-1091958033.html
وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا
وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا
سبوتنيك عربي
علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مصطفى بيرم، على ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:16+0000
2024-08-21T12:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
أخبار لبنان
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091693621_0:0:1365:767_1920x0_80_0_0_da9bad2234cc9153686befc74f22bec8.jpg
وقال بيرم في تصريجات لإذاعة "سبوتنيك"، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد عقد صفقات ويريد الاستمرار في الحرب كما بات واضحًا بعد كل الشروط التعجيزية التي يطلبها في المفاوضات، منها البقاء في غزة، إضافة إلى مطالبته بالحق في تقرير متى سيعيد استئناف عدوانه، ومن السذاجة الموافقة على هذه الشروط".وأوضح بيرم أن "المشكلة ليست مع الشعب الأمريكي وإنما الإدارة الأمريكية التي قطعت آلاف الكيلومترات وجاءت إلى منطقتنا لتقتلنا".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-رسائل-تهويل-وصلتنا-من-الغرب-لكن-الحرب-على-لبنان-لن-تكون-نزهة-لإسرائيل-1091958992.html
https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-العالم-يعاني-من-الهيمنة-الأميركية-والعين-على-الدور-الروسي-1091956820.html
أخبار لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091693621_59:0:1271:909_1920x0_80_0_0_145d00f51260c9ada97df63e07d56093.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, قطاع غزة

وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا

12:16 GMT 21.08.2024
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
حصري
علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مصطفى بيرم، على ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد الاستمرار في الحرب بعد وضعه شروطا تعجيزية.
وقال بيرم في تصريجات لإذاعة "سبوتنيك"، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد عقد صفقات ويريد الاستمرار في الحرب كما بات واضحًا بعد كل الشروط التعجيزية التي يطلبها في المفاوضات، منها البقاء في غزة، إضافة إلى مطالبته بالحق في تقرير متى سيعيد استئناف عدوانه، ومن السذاجة الموافقة على هذه الشروط".
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
وزير العمل اللبناني: رسائل تهويل وصلتنا من الغرب لكن الحرب على لبنان لن تكون نزهة لإسرائيل
11:14 GMT

وشدد الوزير على أنّ "الولايات المتحدة شريكة في قتل أطفال المنطقة"، متسائلا "كيف تريد واشنطن وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه تقوم بالإفراج عن صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار".

وأوضح بيرم أن "المشكلة ليست مع الشعب الأمريكي وإنما الإدارة الأمريكية التي قطعت آلاف الكيلومترات وجاءت إلى منطقتنا لتقتلنا".
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
وزير العمل اللبناني: العالم يعاني من الهيمنة الأميركية والعين على الدور الروسي
10:29 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حين أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مفاوضات وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار"13:05 GMTمي-28إن - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала