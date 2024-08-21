https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-نتنياهو-يعرقل-المفاوضات-وأمريكا-قطعت-آلاف-الكيلومترات-لتقتلنا-1091958033.html

وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا

وزير العمل اللبناني: نتنياهو يعرقل المفاوضات وأمريكا قطعت آلاف الكيلومترات لتقتلنا

سبوتنيك عربي

علق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مصطفى بيرم، على ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T12:16+0000

2024-08-21T12:16+0000

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وقال بيرم في تصريجات لإذاعة "سبوتنيك"، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد عقد صفقات ويريد الاستمرار في الحرب كما بات واضحًا بعد كل الشروط التعجيزية التي يطلبها في المفاوضات، منها البقاء في غزة، إضافة إلى مطالبته بالحق في تقرير متى سيعيد استئناف عدوانه، ومن السذاجة الموافقة على هذه الشروط".وأوضح بيرم أن "المشكلة ليست مع الشعب الأمريكي وإنما الإدارة الأمريكية التي قطعت آلاف الكيلومترات وجاءت إلى منطقتنا لتقتلنا".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-رسائل-تهويل-وصلتنا-من-الغرب-لكن-الحرب-على-لبنان-لن-تكون-نزهة-لإسرائيل-1091958992.html

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