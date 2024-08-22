https://sarabic.ae/20240822/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-أمريكا-لا-تستطيع-وضع-السودان-مجددا-تحت-البند-السابع-للأمم-المتحدة-1092010585.html

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": أمريكا لا تستطيع وضع السودان مجددا تحت البند السابع للأمم المتحدة

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": أمريكا لا تستطيع وضع السودان مجددا تحت البند السابع للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن "واشنطن لن تستطيع إعادة السودان إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع وجود... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T17:22+0000

2024-08-22T17:22+0000

2024-08-22T17:22+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091658759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3933c552448ee606d7ad61fefc8a9592.jpg

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العالم اليوم ليس هو عالم تسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد إفشال روسيا للاستراتيجية الأمريكية في سوريا، وتمدد نفوذها لتضعف دور فرنسا أحد حلفاء أمريكا في النيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى، وكذلك تنامي النفوذ الصيني الإيراني التركي، في ظل َفشل الإستراتيجية الأمريكية في ترويض كوريا الشمالية و"طالبان" أفغانستان".وأضاف مصطفى أن "أمريكا وحلفاءها لم ينجحوا في العراق وليبيا، علاوة على أن غالبية الدول الآن أصبحت تميل إلى التحالف مع روسيا بسبب مصداقيتها العالية، ووفائها ودعمها اللا محدود ووقوفها الصلب بجانب حلفائها، عكس أمريكا المقيّدة بدرجة عالية من البيروقراطية، وتقاطعات اللوبيات، والمصالح المدعومة من السيولة الديمقراطية".واستضافت سويسرا، الأربعاء الماضي الموافق 14 أغسطس/ أب الجاري، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير، أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.ودعا بيان لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لفرض حظر على الطيران الحربي في جميع مناطق السودان، لإنهاء إراقة دماء الأبرياء والحفاظ على ما تبقى من المنشآت الأساسية.ونددت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بمقتل وإصابة مدنيين نتيجة قصف سلاح الجو لمستشفى "الضعين"، أول أمس الثلاثاء، واعتبرت ذلك عملا غير مقبول ولا مبررا وجريمة تستحق الإدانة.وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن "القصف أسفر عن وقوع عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى، ومن بينهم أعضاء من الطاقم الطبي"، مشيرة إلى أن البلاد "تواجه الآن خطر انهيار أسس الدولة واللجوء إلى التفرق، وأصبح معظم سكانها إما نازحين أو لاجئين أو مهددين في منازلهم".وفي وقت سابق، أصدر الجيش السوداني، أمس الأربعاء، بيانا نفى فيه مزاعم متداولة تفيد بأنه حصل على طائرات من طراز "كي-8" من مصر.ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن القوات المسلحة بيانا وصفت فيه أنباء حصولها على تلك الطائرات من مصر بالأنباء "المضللة"، وأكد البيان أن "الجيش السوداني يمتلك أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ مطلع الألفية الحالية وحصلت عليها مباشرة من دولة المنشأ الصين".وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240821/تقدم-تدين-انتهاكات-من-قبل-طرفي-الحرب-في-السودان-والمستمرة-منذ-بداية-مباحثات-جنيف-1091955142.html

https://sarabic.ae/20240821/الجيش-السوداني-ينفي-حصوله-على-طائرات-كي-8-من-مصر-1091966751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري