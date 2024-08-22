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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/خبير-بريطاني-سلطات-كييف-فقدت-الثقة-في-القدرة-بالسيطرة-على-دونباس-1091981383.html
خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس
خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه بعد الهجوم الأوكراني الفاشل على مقاطعة كورسك الروسية، قررت سلطات كييف تسليم دونباس أخيرًا. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T06:43+0000
2024-08-22T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميركوريس عبر قناته في "يوتيوب": "يبدو أن الأوكرانيين بصدد تسليم دونباس. لقد فقدت القيادة الأوكرانية الثقة تمامًا في إمكانية السيطرة على هذه المنطقة، ويبدو أن المعنى الحقيقي لهذه المعركة على الأقل بالنسبة لسلطات كييف، قد ضاع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس

06:43 GMT 22.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه بعد الهجوم الأوكراني الفاشل على مقاطعة كورسك الروسية، قررت سلطات كييف تسليم دونباس أخيرًا.
وقال ميركوريس عبر قناته في "يوتيوب": "يبدو أن الأوكرانيين بصدد تسليم دونباس. لقد فقدت القيادة الأوكرانية الثقة تمامًا في إمكانية السيطرة على هذه المنطقة، ويبدو أن المعنى الحقيقي لهذه المعركة على الأقل بالنسبة لسلطات كييف، قد ضاع".

وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال، بينما تتقدم القوات الروسية دون صعوبة كبيرة.

قوات أمريكية في استونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
خبير: "الناتو" متورط في الهجوم الإرهابي على كورسك وأمريكا جلبت قوات من "جبهة النصرة" إلى أوكرانيا
أمس, 14:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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