https://sarabic.ae/20240822/خبير-بريطاني-سلطات-كييف-فقدت-الثقة-في-القدرة-بالسيطرة-على-دونباس-1091981383.html
خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس
خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه بعد الهجوم الأوكراني الفاشل على مقاطعة كورسك الروسية، قررت سلطات كييف تسليم دونباس أخيرًا. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T06:43+0000
2024-08-22T06:43+0000
2024-08-22T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميركوريس عبر قناته في "يوتيوب": "يبدو أن الأوكرانيين بصدد تسليم دونباس. لقد فقدت القيادة الأوكرانية الثقة تمامًا في إمكانية السيطرة على هذه المنطقة، ويبدو أن المعنى الحقيقي لهذه المعركة على الأقل بالنسبة لسلطات كييف، قد ضاع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html
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روسيا, العالم
خبير بريطاني: سلطات كييف فقدت الثقة في القدرة بالسيطرة على دونباس
أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه بعد الهجوم الأوكراني الفاشل على مقاطعة كورسك الروسية، قررت سلطات كييف تسليم دونباس أخيرًا.
وقال ميركوريس عبر قناته في "يوتيوب": "يبدو أن الأوكرانيين بصدد تسليم دونباس. لقد فقدت القيادة الأوكرانية الثقة تمامًا في إمكانية السيطرة على هذه المنطقة، ويبدو أن المعنى الحقيقي لهذه المعركة على الأقل بالنسبة لسلطات كييف، قد ضاع".
وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال، بينما تتقدم القوات الروسية دون صعوبة كبيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.