https://sarabic.ae/20240822/رئيس-مركز-الدراسات-المستقبلية-في-جامعة-القدس-إسرائيل-لا-تريد-وقف-الحرب-بهدف-فرض-تسوية-تخدمها--1091995466.html

رئيس مركز "الدراسات المستقبلية" في جامعة القدس: إسرائيل لا تريد وقف الحرب بهدف فرض تسوية تخدمها

رئيس مركز "الدراسات المستقبلية" في جامعة القدس: إسرائيل لا تريد وقف الحرب بهدف فرض تسوية تخدمها

سبوتنيك عربي

رأى رئيس مركز "الدراسات المستقبلية" في جامعة القدس، أحمد رفيق عوض، أن "إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، على اعتبار أن الغرب الاستعماري المجرم... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T11:43+0000

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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الإسرائيلية تريد استغلال مظلومية 7 أكتوبر لفرض تسوية يتم من خلالها إجراء فصل جغرافي للأراضي الفلسطينية وتخفيض السقف السياسي للفلسطينيين، من جهة، وإغلاق كل الملفات المزعجة بالنسبة لها ومنها ملفي "حزب الله "اللبناني وإيران، من جهة ثانية".واعتبر عوض أن "الإدارة الأميركية لم تستطع أن تضغط على إسرائيل لإبرام الصفقة كونها باتت ضعيفة بسبب دخولها في فترة الانتخابات الرئاسية"، أكّد أن "كل الأطراف في هذه الحرب لديها حساباتها ولذلك نقول ليس بالضرورة أن يستمر التصعيد في حال تعثّرت المفاوضات".الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "فوضى وعجز" بسبب مسيرات "حزب الله"والدة رهينة إسرائيلي تعرض على السنوار مقترحا "سيغير قواعد اللعبة"

https://sarabic.ae/20240822/نتنياهو-من-الشمال-مستعدون-لأي-سيناريو-سواء-في-الدفاع-أو-الهجوم-1091993463.html

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