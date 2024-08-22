https://sarabic.ae/20240822/شرطة-أريزونا-تبحث-عن-رجل-مرتبط-بتهديدات-بقتل-ترامب-1092015338.html

شرطة أريزونا تبحث عن رجل مرتبط بتهديدات بقتل ترامب

شرطة أريزونا تبحث عن رجل مرتبط بتهديدات بقتل ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز في ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الخميس، عن إجرائه بحثا عن رجل مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية، وفيما يتعلق بالتهديدات بقتل مرشح... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T20:33+0000

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2024-08-22T20:33+0000

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وذكر مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز في بيان، إن الرجل يدعى، رونالد لي سيفرود، ويبلغ من العمر 66 عاما، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية من ولاية ويسكونسن، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والفشل في الحضور، بالإضافة إلى مذكرات في ولاية أريزونا بتهمة الضرب والهروب، والفشل في تسجيله كمجرم جنسي".وذكر البيان كذلك: "لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة، فإنه يتم البحث عن سيفرود كدليل تحقيقي بشأن التهديدات بقتل مرشح رئاسي".وأجرى ترامب زيارة إلى مقاطعة كوتشيز، اليوم الخميس، لإلقاء تصريحات على الحدود الجنوبية للأمريكا، بشأن التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، خلال رئاسة، جو بايدن.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أقيم هناك: "نحن في منطقة على الحدود لا تدار بشكل جيد في منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول، ومنذ أن عملت كامالا هاريس على قضية الحدود، وحالات العنف ترتفع في أمريكا".وتابع مشددا على أنه "في حال توليه فترة رئاسية جديدة بالبيت الأبيض، سوف يتعامل مع قضية الحدود والمهاجرين غير الشرعيين بحزم".وأشار إلى أن فترة رئاسته كانت النسبة الأقل لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، تعرّض في 14 يوليو/ تموز الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء إلقاء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أصيب خلالها برصاصة في أذنه اليمنى. وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار