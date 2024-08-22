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قيادي في "الحراك السلمي" يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريوهات التي تنتظر الجنوب اليمني
قيادي في "الحراك السلمي" يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريوهات التي تنتظر الجنوب اليمني
سبوتنيك عربي
صرح عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية"، بأن كل المؤشرات تؤكد أن ما ينتظر الجنوب هو "المزيد من... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T18:40+0000
2024-08-22T18:40+0000
حصري
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "التوافقات التي فرضتها مشاورات الرياض والتي أفضت إلى ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، كانت عباره عن خطوة غير مدروسة ركزت على التسوية الدائرة بين السعودية وجماعة أنصار الله وأهملت بقية القضايا، مستغلة الصراعات الداخلية البينية وضعف الحضورعن تلك القضايا واستسلامهم للإملاءات حينها".أما ما يخص توحد الجنوبيين على قضيتهم الكبرى يقول السعدي: "هذا أيضا تديره إلى الآن عقلية الصراع وقد فشلت دعوات الحوار الجنوبي-الجنوبي نتيجة لافتقادها لأبسط مقومات ومعايير الحوار الحقيقي، وفي اعتقادي أن أكبرعقبة تواجه القضية الجنوبية اليوم، هي عقبة الصوت العالي لغير العقلاء من الجنوبيين وتصدرهم للمشهد".وأردف السعدي أن "أصوات غير العقلاء استدعت أسباب صراعات الماضي الجنوبية، وساهمت في تمزيق النسيج السياسي والاجتماعي الجنوبي وعرقلت وستعرقل مسيرة القضية الجنوبية، وقد تقضي عليها إذا استمرت الأمورعلى نفس الوضع الحالي الذي تصنعه الصراعات المناطقية وتداعيات الصراعات الجنوبية السابقة، وتصب الزيت عليه التدخلات الإقليمية التي ترى في تحقيق الهدف الجنوبي تهديدات لمصالحها".وأشار القيادي الجنوبي إلى أنه عندما تغيب لغة الحوار الحقيقي والنِدي والذي يضمن حق الشراكة، فالبديل مؤكد لن يكون إلا الصراع والتناحر، وصفحات التاريخ الجنوبي القريب ملطخة بدماء ذلك البديل الذي دأبت النخب المتصارعة على فرضه على الشعب في الجنوب.وأكد السعدي أن ما يحدث اليوم على الساحة من مقدمات صراع سواء صراع النخب الجنوبية مع النخب الشمالية، أو صراع النخب الوطنية اليمنية مع أدوات وجماعات أطراف الإقليم التي أنشأتها ودربتها وجعلت منها الحارس على مصالحها في اليمن شمالا وجنوبا، وذلك على حساب مصالح اليمن وأبنائه، أو صراع التوجيهات والرغبات والمصالح الإقليمية مع التوجيهات والأهداف الوطنية، أو الصراع الجنوبي-الجنوبي الذي أعادته جماعة الانتقالي مرة أخرى إلى الواجهة، وذلك بوجه أكثر قبحا من سابقه، كل تلك المقدمات ستقود إلى صراعات ولن تقود إلى توافقات لأن الصراع في العادة لايجلب إلا المزيد الصراع.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240820/متحدث-القوات-المسلحة-الجنوبية-في-اليمن-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-قوات-العمالقة-والانتقالي-1091935120.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار

قيادي في "الحراك السلمي" يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريوهات التي تنتظر الجنوب اليمني

18:40 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Hani Mohammedرجل يحمل علم اليمن
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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حصري
صرح عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية"، بأن كل المؤشرات تؤكد أن ما ينتظر الجنوب هو "المزيد من الصراعات والخلافات كنتاج طبيعي لمشاورات الرياض غير المدروسة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "التوافقات التي فرضتها مشاورات الرياض والتي أفضت إلى ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، كانت عباره عن خطوة غير مدروسة ركزت على التسوية الدائرة بين السعودية وجماعة أنصار الله وأهملت بقية القضايا، مستغلة الصراعات الداخلية البينية وضعف الحضورعن تلك القضايا واستسلامهم للإملاءات حينها".
أما ما يخص توحد الجنوبيين على قضيتهم الكبرى يقول السعدي: "هذا أيضا تديره إلى الآن عقلية الصراع وقد فشلت دعوات الحوار الجنوبي-الجنوبي نتيجة لافتقادها لأبسط مقومات ومعايير الحوار الحقيقي، وفي اعتقادي أن أكبرعقبة تواجه القضية الجنوبية اليوم، هي عقبة الصوت العالي لغير العقلاء من الجنوبيين وتصدرهم للمشهد".
وأردف السعدي أن "أصوات غير العقلاء استدعت أسباب صراعات الماضي الجنوبية، وساهمت في تمزيق النسيج السياسي والاجتماعي الجنوبي وعرقلت وستعرقل مسيرة القضية الجنوبية، وقد تقضي عليها إذا استمرت الأمورعلى نفس الوضع الحالي الذي تصنعه الصراعات المناطقية وتداعيات الصراعات الجنوبية السابقة، وتصب الزيت عليه التدخلات الإقليمية التي ترى في تحقيق الهدف الجنوبي تهديدات لمصالحها".
المقدم محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
متحدث القوات المسلحة الجنوبية في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين قوات العمالقة والانتقالي
20 أغسطس, 16:17 GMT
وأشار القيادي الجنوبي إلى أنه عندما تغيب لغة الحوار الحقيقي والنِدي والذي يضمن حق الشراكة، فالبديل مؤكد لن يكون إلا الصراع والتناحر، وصفحات التاريخ الجنوبي القريب ملطخة بدماء ذلك البديل الذي دأبت النخب المتصارعة على فرضه على الشعب في الجنوب.
وأكد السعدي أن ما يحدث اليوم على الساحة من مقدمات صراع سواء صراع النخب الجنوبية مع النخب الشمالية، أو صراع النخب الوطنية اليمنية مع أدوات وجماعات أطراف الإقليم التي أنشأتها ودربتها وجعلت منها الحارس على مصالحها في اليمن شمالا وجنوبا، وذلك على حساب مصالح اليمن وأبنائه، أو صراع التوجيهات والرغبات والمصالح الإقليمية مع التوجيهات والأهداف الوطنية، أو الصراع الجنوبي-الجنوبي الذي أعادته جماعة الانتقالي مرة أخرى إلى الواجهة، وذلك بوجه أكثر قبحا من سابقه، كل تلك المقدمات ستقود إلى صراعات ولن تقود إلى توافقات لأن الصراع في العادة لايجلب إلا المزيد الصراع.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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