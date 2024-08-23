"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240823/الناتو-يرفع-حالة-التأهب-في-قاعدة-جوية-بعد-معلومات-عن-تهديد-محتمل-1092023890.html
"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل
"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل
سبوتنيك عربي
قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه تم رفع حالة التأهب الأمني في قاعدة غيلينكيرشن الجوية التابعة له في غرب ألمانيا بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى "تهديد... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T10:37+0000
2024-08-23T10:37+0000
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abc069d0e66c79f14e714935408874.jpg
وأضاف "الناتو" في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه تم إرسال جميع الموظفين غير الأساسيين للمهام إلى منازلهم كإجراء احترازي.ولكن في الوقت نفسه، أكد البيان أن "عملياته مستمرة كما هو مخطط لها".يشار إلى أن قاعدة غيلينكيرشن الجوية تضم أسطول الحلف من طائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة المحمول جوا "أواكس"، الواقعة غربي ألمانيا بالقرب من الحدود مع هولندا.فيما ذكرت تقارير ألمانية، أن سيارات شرطة انتشرت على أرض القاعدة الجوية، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.والأسبوع الماضي، تم إغلاق قاعدة جوية ألمانية كبيرة بالقرب من كولونيا لعدة ساعات وسط مخاوف من أن إمدادات المياه الخاصة بها ربما تم العبث بها، ولم يجد التحقيق أي دليل على مثل هذا التخريب.
https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أوكراني-متقاعد-الناتو-يرسل-معدات-معطلة-إلى-أوكرانيا-1090950720.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6854a55e0336735d0b5f23e9e071c3e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا

"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل

10:37 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Armando Babani
تابعنا عبر
قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه تم رفع حالة التأهب الأمني في قاعدة غيلينكيرشن الجوية التابعة له في غرب ألمانيا بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى "تهديد محتمل".
وأضاف "الناتو" في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه تم إرسال جميع الموظفين غير الأساسيين للمهام إلى منازلهم كإجراء احترازي.
ولكن في الوقت نفسه، أكد البيان أن "عملياته مستمرة كما هو مخطط لها".
يشار إلى أن قاعدة غيلينكيرشن الجوية تضم أسطول الحلف من طائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة المحمول جوا "أواكس"، الواقعة غربي ألمانيا بالقرب من الحدود مع هولندا.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
19 يوليو, 14:46 GMT
فيما ذكرت تقارير ألمانية، أن سيارات شرطة انتشرت على أرض القاعدة الجوية، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.
والأسبوع الماضي، تم إغلاق قاعدة جوية ألمانية كبيرة بالقرب من كولونيا لعدة ساعات وسط مخاوف من أن إمدادات المياه الخاصة بها ربما تم العبث بها، ولم يجد التحقيق أي دليل على مثل هذا التخريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала