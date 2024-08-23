https://sarabic.ae/20240823/الناتو-يرفع-حالة-التأهب-في-قاعدة-جوية-بعد-معلومات-عن-تهديد-محتمل-1092023890.html
"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل
"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل
سبوتنيك عربي
قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه تم رفع حالة التأهب الأمني في قاعدة غيلينكيرشن الجوية التابعة له في غرب ألمانيا بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى "تهديد... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T10:37+0000
2024-08-23T10:37+0000
2024-08-23T10:37+0000
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وأضاف "الناتو" في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه تم إرسال جميع الموظفين غير الأساسيين للمهام إلى منازلهم كإجراء احترازي.ولكن في الوقت نفسه، أكد البيان أن "عملياته مستمرة كما هو مخطط لها".يشار إلى أن قاعدة غيلينكيرشن الجوية تضم أسطول الحلف من طائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة المحمول جوا "أواكس"، الواقعة غربي ألمانيا بالقرب من الحدود مع هولندا.فيما ذكرت تقارير ألمانية، أن سيارات شرطة انتشرت على أرض القاعدة الجوية، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.والأسبوع الماضي، تم إغلاق قاعدة جوية ألمانية كبيرة بالقرب من كولونيا لعدة ساعات وسط مخاوف من أن إمدادات المياه الخاصة بها ربما تم العبث بها، ولم يجد التحقيق أي دليل على مثل هذا التخريب.
https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أوكراني-متقاعد-الناتو-يرسل-معدات-معطلة-إلى-أوكرانيا-1090950720.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا
"الناتو" يرفع حالة التأهب في قاعدة جوية بعد معلومات عن تهديد محتمل
قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه تم رفع حالة التأهب الأمني في قاعدة غيلينكيرشن الجوية التابعة له في غرب ألمانيا بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى "تهديد محتمل".
وأضاف "الناتو
" في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه تم إرسال جميع الموظفين غير الأساسيين للمهام إلى منازلهم كإجراء احترازي.
ولكن في الوقت نفسه، أكد البيان أن "عملياته مستمرة كما هو مخطط لها".
يشار إلى أن قاعدة غيلينكيرشن الجوية تضم أسطول الحلف من طائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة المحمول جوا "أواكس"، الواقعة غربي ألمانيا
بالقرب من الحدود مع هولندا.
فيما ذكرت تقارير ألمانية، أن سيارات شرطة انتشرت على أرض القاعدة الجوية، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.
والأسبوع الماضي، تم إغلاق قاعدة جوية ألمانية كبيرة بالقرب من كولونيا لعدة ساعات وسط مخاوف من أن إمدادات المياه الخاصة بها ربما تم العبث بها، ولم يجد التحقيق أي دليل على مثل هذا التخريب.