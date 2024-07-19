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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أوكراني-متقاعد-الناتو-يرسل-معدات-معطلة-إلى-أوكرانيا-1090950720.html
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن حلف شمال الأطلسي يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T14:46+0000
2024-07-19T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز روم" على "يوتيوب"، أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن الناتو بدأ الآن في حجب جميع معداته، وألقوا كل ما لديهم من قمامة، وألقوها إلينا".وفقًا للجنرال، نتيجة لذلك، رفض الأوكرانيون جزءًا من الإمدادات، وحاولوا ترتيب المعدات العادية إلى حد ما.وفي أوائل يوليو/ تموز الحالي، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تدمر-3-مقاتلات-ميغ-29-و10-زوارق-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع---1090945055.html
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روسيا

ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا

14:46 GMT 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن حلف شمال الأطلسي يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا.
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز روم" على "يوتيوب"، أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن الناتو بدأ الآن في حجب جميع معداته، وألقوا كل ما لديهم من قمامة، وألقوها إلينا".
وفقًا للجنرال، نتيجة لذلك، رفض الأوكرانيون جزءًا من الإمدادات، وحاولوا ترتيب المعدات العادية إلى حد ما.

واختتم كريفونوس قائلا: "وتمت إعادة العديد من المعدات أيام الجنرال زالوجني، وهناك ما يكفي من هذه الأمثلة".

وفي أوائل يوليو/ تموز الحالي، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
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