https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أوكراني-متقاعد-الناتو-يرسل-معدات-معطلة-إلى-أوكرانيا-1090950720.html
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن حلف شمال الأطلسي يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T14:46+0000
2024-07-19T14:46+0000
2024-07-19T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز روم" على "يوتيوب"، أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن الناتو بدأ الآن في حجب جميع معداته، وألقوا كل ما لديهم من قمامة، وألقوها إلينا".وفقًا للجنرال، نتيجة لذلك، رفض الأوكرانيون جزءًا من الإمدادات، وحاولوا ترتيب المعدات العادية إلى حد ما.وفي أوائل يوليو/ تموز الحالي، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تدمر-3-مقاتلات-ميغ-29-و10-زوارق-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع---1090945055.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أوكراني متقاعد: الناتو يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن حلف شمال الأطلسي يرسل معدات معطلة إلى أوكرانيا.
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز روم" على "يوتيوب"، أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن الناتو بدأ الآن في حجب جميع معداته، وألقوا كل ما لديهم من قمامة، وألقوها إلينا".
وفقًا للجنرال، نتيجة لذلك، رفض الأوكرانيون جزءًا من الإمدادات، وحاولوا ترتيب المعدات العادية إلى حد ما.
واختتم كريفونوس قائلا: "وتمت إعادة العديد من المعدات أيام الجنرال زالوجني، وهناك ما يكفي من هذه الأمثلة".
وفي أوائل يوليو/ تموز الحالي، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.