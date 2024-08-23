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https://sarabic.ae/20240823/وزير-الخارجية-الإيراني-يوضح-لبوريل-ما-المطلوب-من-الاتحاد-الأوروبي-لتطوير-العلاقات-مع-طهران-1092036698.html
وزير الخارجية الإيراني يوضح لبوريل ما المطلوب من الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات مع طهران
وزير الخارجية الإيراني يوضح لبوريل ما المطلوب من الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات مع طهران
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الجديد، عباس عراقجي، لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أمله في استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين إيران... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T13:28+0000
2024-08-23T13:28+0000
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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين عراقجي مع بوريل، أمس الخميس، والتي هنأ فيها الأخير على توليه منصب وزير خارجية إيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وشدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لجوزيب بوريل على أن "إيران ترحب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جو قائم على الاحترام المتبادل، ويتطلب ذلك الحوار لحل المشكلات بينهما وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".كما ناقش الجانبان في اتصالهما الهاتفي، العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات وأحدث التطورات المتعلقة بالحرب وجرائم إسرائيل في قطاع غزة.وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، قال في أول مقابلة صحفية له، أمس الخميس، إن وزارته "ستسعى لإدارة التوتر مع واشنطن وبناء العلاقات مع دول أوروبا شرط تخليها عن النهج العدائي والعمل على إحياء الاتفاق النووي".وتحدث عراقجي عن "أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في المستقبل"، مؤكدا أن "الحكومة الجديدة تعتبر تطوير العلاقات مع شرق آسيا أيضا هدفا مركزيا".ويوم أمس الخميس، قام عباس عراقجي بزيارة مقر عمله في وزارة الخارجية في طهران، بعد موافقة البرلمان الإيراني على تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الـ14 للبلاد.ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فقد "ظهر عراقجي لأول مرة لدى وصوله إلى النصب التذكاري للشهداء في مجمع الوزارة، وقدم احترامه للشهداء وجدد الولاء لمثلهم العليا".
https://sarabic.ae/20240819/عراقجي-يؤكد-أن-روسيا-والصين-ستكون-من-بين-أهم-أولويات-في-العلاقات-الخارجية-لإيران-1091878172.html
https://sarabic.ae/20240812/المرشح-لمنصب-وزير-خارجية-إيران-ينأى-بنفسه-عن-عصابة-النيويوركيين-ويحدد-3-مهام-رئيسية-1091644011.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الإيراني يوضح لبوريل ما المطلوب من الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات مع طهران

13:28 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Julie Jacobsonوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Julie Jacobson
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أعرب وزير الخارجية الجديد، عباس عراقجي، لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أمله في استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين إيران والاتحاد الأوروبي، وتوسيعها في ظل إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين عراقجي مع بوريل، أمس الخميس، والتي هنأ فيها الأخير على توليه منصب وزير خارجية إيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وشدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لجوزيب بوريل على أن "إيران ترحب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جو قائم على الاحترام المتبادل، ويتطلب ذلك الحوار لحل المشكلات بينهما وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".
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كما ناقش الجانبان في اتصالهما الهاتفي، العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات وأحدث التطورات المتعلقة بالحرب وجرائم إسرائيل في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، قال في أول مقابلة صحفية له، أمس الخميس، إن وزارته "ستسعى لإدارة التوتر مع واشنطن وبناء العلاقات مع دول أوروبا شرط تخليها عن النهج العدائي والعمل على إحياء الاتفاق النووي".
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وتحدث عراقجي عن "أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في المستقبل"، مؤكدا أن "الحكومة الجديدة تعتبر تطوير العلاقات مع شرق آسيا أيضا هدفا مركزيا".
ويوم أمس الخميس، قام عباس عراقجي بزيارة مقر عمله في وزارة الخارجية في طهران، بعد موافقة البرلمان الإيراني على تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الـ14 للبلاد.
ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فقد "ظهر عراقجي لأول مرة لدى وصوله إلى النصب التذكاري للشهداء في مجمع الوزارة، وقدم احترامه للشهداء وجدد الولاء لمثلهم العليا".
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