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السفير الصيني في روسيا لـ"سبوتنيك": شي جين بينغ يعتزم حضور قمة "بريكس" في أكتوبر المقبل
السفير الصيني في روسيا لـ"سبوتنيك": شي جين بينغ يعتزم حضور قمة "بريكس" في أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الصيني في روسيا، تشانغ هان هوي، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعتزم حضور قمة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T11:44+0000
2024-08-24T11:44+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مشاركة الرئيس الصيني في قمة بريكس في قازان، حيث أكد أنه "تم التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس وأنه سيشارك في القمة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين.وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة"، وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينغ هذا العام.وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، نتذكر أن الثاني من أكتوبر يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وسنحتفل بالتأكيد بهذا الحدث المهم"، كما طلب من لي تشيانغ نقل تحياته الودية وأطيب تمنياته للرئيس الصيني شي جين بينغ.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المتوقع أن يزور الزعيم الصيني شي جين بينغ روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور قمة "بريكس 2024" في كازان.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجي زاده، يوم الثلاثاء الماضي، أن أذربيجان قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقال للصحفيين: "لقد قدمت أذربيجان بالفعل طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وفي بداية شهر يوليو/ تموز، اعتمدت أذربيجان والصين إعلانًا مشتركًا بشأن إقامة شراكة استراتيجية، أعرب فيه الجانب الأذربيجاني عن رغبته في الانضمام إلى "بريكس"، ورحب الجانب الصيني بالتفاعل مع باكو.وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
https://sarabic.ae/20240824/الفلبين-تتهم-الصين-بإطلاق-قنابل-مضيئة-على-طائرة-تابعة-لها-في-بحر-الصين-الجنوبي--1092059191.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, الصين, الأخبار

السفير الصيني في روسيا لـ"سبوتنيك": شي جين بينغ يعتزم حضور قمة "بريكس" في أكتوبر المقبل

11:44 GMT 24.08.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورشي جين بينغ
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© POOL
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أعلن السفير الصيني في روسيا، تشانغ هان هوي، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعتزم حضور قمة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مشاركة الرئيس الصيني في قمة بريكس في قازان، حيث أكد أنه "تم التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس وأنه سيشارك في القمة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين.
وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة"، وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينغ هذا العام.
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
الفلبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
07:50 GMT
وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، نتذكر أن الثاني من أكتوبر يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وسنحتفل بالتأكيد بهذا الحدث المهم"، كما طلب من لي تشيانغ نقل تحياته الودية وأطيب تمنياته للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المتوقع أن يزور الزعيم الصيني شي جين بينغ روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور قمة "بريكس 2024" في كازان.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجي زاده، يوم الثلاثاء الماضي، أن أذربيجان قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقال للصحفيين: "لقد قدمت أذربيجان بالفعل طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
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وفي بداية شهر يوليو/ تموز، اعتمدت أذربيجان والصين إعلانًا مشتركًا بشأن إقامة شراكة استراتيجية، أعرب فيه الجانب الأذربيجاني عن رغبته في الانضمام إلى "بريكس"، ورحب الجانب الصيني بالتفاعل مع باكو.
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
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