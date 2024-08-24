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"الفخ المنصوب".. وزير الخارجية الإيراني يكشف عن سبب تأخر الثأر لزعيم حماس
"الفخ المنصوب".. وزير الخارجية الإيراني يكشف عن سبب تأخر الثأر لزعيم حماس
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "إيران ستستثمر كل جهودها لدعم محور المقاومة والشعب الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع غزة". 24.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار عراقجي، في تصريح على هامش زيارة ضريح وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، إلى "عملية "الوعد الصادق"، التي تم تنفيذها ردا على العدوان الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية في سوريا"، لافتا إلى أنه "تم تنفيذ رد إيران على جرائم الكيان الصهيوني ومنع انتشار الحرب في المنطقة والتي كانت رغبة إسرائيلة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمننا وسيادتنا لن يبقى دون رد"، مضيفا: "ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار".وتابع وزير الخارجية الإيراني: انتقامنا سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر ولن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا". وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وفي شأن آخر.. ذكر وزير الخارجية الإيراني، أنه في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ستستمر المفاوضات لرفع العقوبات حتى تُنفذ بشكل يليق بالإيرانيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمفاوضات الاتفاق النووي، لا نتعجل الأمور ولن نسمح بأي تأخير غير مبرر، وستُجرى المشاورات بين الأطراف المعنية. وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن "إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي، خلال أسبوع أو أسبوعين"، وفق تقديره. وقال بلينكن، في لقاء أجري معه، خلال منتدى "أسبن" الأمني في ولاية كولورادو الأمريكية، إن "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن إيران تتقدم بالفعل في برنامجها النووي".وأضاف: "بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون (إيران) الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد طهران، ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم. وفي عام 2021، عُقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاق، أدرج فيه الجانب الأوروبي، مواقف إيران.وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240701/الحرس-الثوري-الإيراني-نتمنى-توفر-فرصة-جديدة-لعملية-الوعد-الصادق-2-ضد-إسرائيل-1090371657.html
https://sarabic.ae/20240720/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-تسعى-لإحياء-اتفاق-2015-وليس-البحث-عن-اتفاق-نووي-جديد-1090966974.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

"الفخ المنصوب".. وزير الخارجية الإيراني يكشف عن سبب تأخر الثأر لزعيم حماس

11:20 GMT 24.08.2024
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik . Mohammed Ismail
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "إيران ستستثمر كل جهودها لدعم محور المقاومة والشعب الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع غزة".
وأشار عراقجي، في تصريح على هامش زيارة ضريح وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، إلى "عملية "الوعد الصادق"، التي تم تنفيذها ردا على العدوان الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية في سوريا"، لافتا إلى أنه "تم تنفيذ رد إيران على جرائم الكيان الصهيوني ومنع انتشار الحرب في المنطقة والتي كانت رغبة إسرائيلة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد أن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمننا وسيادتنا لن يبقى دون رد"، مضيفا: "ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: انتقامنا سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر ولن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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الحرس الثوري الإيراني: نتمنى توفر فرصة جديدة لعملية "الوعد الصادق 2" ضد إسرائيل
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وفي شأن آخر.. ذكر وزير الخارجية الإيراني، أنه في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ستستمر المفاوضات لرفع العقوبات حتى تُنفذ بشكل يليق بالإيرانيين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمفاوضات الاتفاق النووي، لا نتعجل الأمور ولن نسمح بأي تأخير غير مبرر، وستُجرى المشاورات بين الأطراف المعنية.
وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن "إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي، خلال أسبوع أو أسبوعين"، وفق تقديره.
وقال بلينكن، في لقاء أجري معه، خلال منتدى "أسبن" الأمني في ولاية كولورادو الأمريكية، إن "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن إيران تتقدم بالفعل في برنامجها النووي".
وأضاف: "بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون (إيران) الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: طهران تسعى لإحياء اتفاق 2015 وليس البحث عن اتفاق نووي جديد
20 يوليو, 13:35 GMT
وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد طهران، ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي عام 2021، عُقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاق، أدرج فيه الجانب الأوروبي، مواقف إيران.
وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.
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