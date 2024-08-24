https://sarabic.ae/20240824/قناة-إسرائيلية-تقديرات-أمنية-بأن-حزب-الله-عازم-على-مهاجمة-بلادنا-قريبا-1092071966.html

قناة إسرائيلية: تقديرات أمنية بأن "حزب الله" عازم على مهاجمة بلادنا قريبا

قناة إسرائيلية: تقديرات أمنية بأن "حزب الله" عازم على مهاجمة بلادنا قريبا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تقديرات إسرائيلية تقضي بأن "حزب الله" اللبناني عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T18:21+0000

2024-08-24T18:21+0000

2024-08-24T18:21+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، شاركوا بجلسات تقييم أمنية حول الوضع العسكري والأمني أمام "حزب الله".وأوضحت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن هناك تقديرات تقضي بعزم "حزب الله" مهاجمة بلادهم قريبا، وأنه سيكون هجوما موسعا وأن الحزب اللبناني لم يتخل عن الهجوم بغض النظر عن المفاوضات الجارية في القاهرة لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بهدف وقف الحرب في قطاع غزة.وفي سياق متصل، يقوم تشارلز براون، رئيس الأركان الأمريكي، غدا الأحد، بزيارة مفاجئة للشرق الأوسط ومن المتوقع أن يزور إسرائيل، بدعوى منع التصعيد الإقليمي، على خلفية التوترات الأخيرة في المنطقة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن براون سيصل إلى الأردن في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، من أجل التنسيق مع الجانب الإسرائيلي حيال الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل.فيما نقلت قناة i24 news الإسرائيلية عن براون قبيل زيارته للعاصمة الأردنية، عمان، سعي بلاده إلى ردع أي شكل من أشكال التصعيد الأوسع نطاقا والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب صراع أوسع نطاقا.ويأتي هذا فيما تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الأن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

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