https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-إسقاط-وتدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1092077880.html
الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود خلال الليل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T05:32+0000
2024-08-25T05:32+0000
2024-08-25T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240825/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-بيلغورود-الروسية--عاجل-1092075304.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيلغورود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.