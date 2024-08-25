https://sarabic.ae/20240825/تونس-قيس-سعيد-يجري-تعديلا-وزاريا-1092090195.html
تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا
تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلا وزاريا شمل عدة تغييرات في المناصب الحكومية، فقد تم تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيراً... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T16:40+0000
2024-08-25T16:40+0000
2024-08-25T16:40+0000
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كما شمل التعديل الوزاري، اليوم الأحد، مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر وزيراً للشؤون الاجتماعية، وسفير عبيد، وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.إضافة إلى ذلك، تم تعيين عز الدين بن الشيخ، وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيراً للتربية، ومنذر بلعيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي وزيراً للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيراً لتكنولوجيات الاتصال.كما شمل التعديل الوزاري تعيين رشيد عامري، وزيراً للنقل، ووجدي الهذيلي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيراً للبيئة، وسفيان تقية، وزيراً للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيراً للشؤون الدينية.وتم تعيين أسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.فيما تم تعيين محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، بينما تم تعيين حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
https://sarabic.ae/20240809/أي-خلفيات-لقرار-الرئيس-التونسي-إقالة-رئيس-الحكومة-أحمد-الحشاني؟-1091580547.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد
تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلا وزاريا شمل عدة تغييرات في المناصب الحكومية، فقد تم تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما شمل التعديل الوزاري، اليوم الأحد، مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر وزيراً للشؤون الاجتماعية، وسفير عبيد، وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
إضافة إلى ذلك، تم تعيين عز الدين بن الشيخ، وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيراً للتربية، ومنذر بلعيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي وزيراً للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيراً لتكنولوجيات الاتصال.
كما شمل التعديل الوزاري
تعيين رشيد عامري، وزيراً للنقل، ووجدي الهذيلي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيراً للبيئة، وسفيان تقية، وزيراً للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيراً للشؤون الدينية.
وتم تعيين أسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.
فيما تم تعيين محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، بينما تم تعيين حسنة جيب الله، كاتبة دولة
لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.