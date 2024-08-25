تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا

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08:17 GMT
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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المقهى الثقافي
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لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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عالم سبوتنيك
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تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا
تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلا وزاريا شمل عدة تغييرات في المناصب الحكومية، فقد تم تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيراً... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T16:40+0000
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كما شمل التعديل الوزاري، اليوم الأحد، مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر وزيراً للشؤون الاجتماعية، وسفير عبيد، وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.إضافة إلى ذلك، تم تعيين عز الدين بن الشيخ، وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيراً للتربية، ومنذر بلعيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي وزيراً للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيراً لتكنولوجيات الاتصال.كما شمل التعديل الوزاري تعيين رشيد عامري، وزيراً للنقل، ووجدي الهذيلي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيراً للبيئة، وسفيان تقية، وزيراً للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيراً للشؤون الدينية.وتم تعيين أسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.فيما تم تعيين محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، بينما تم تعيين حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
https://sarabic.ae/20240809/أي-خلفيات-لقرار-الرئيس-التونسي-إقالة-رئيس-الحكومة-أحمد-الحشاني؟-1091580547.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تونس, قيس سعيد

تونس.. قيس سعيد يجري تعديلا وزاريا

16:40 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلا وزاريا شمل عدة تغييرات في المناصب الحكومية، فقد تم تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما شمل التعديل الوزاري، اليوم الأحد، مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر وزيراً للشؤون الاجتماعية، وسفير عبيد، وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
إضافة إلى ذلك، تم تعيين عز الدين بن الشيخ، وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيراً للتربية، ومنذر بلعيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي وزيراً للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيراً لتكنولوجيات الاتصال.
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
أي خلفيات لقرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟
9 أغسطس, 15:54 GMT
كما شمل التعديل الوزاري تعيين رشيد عامري، وزيراً للنقل، ووجدي الهذيلي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيراً للبيئة، وسفيان تقية، وزيراً للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيراً للشؤون الدينية.
وتم تعيين أسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.
فيما تم تعيين محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، بينما تم تعيين حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
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