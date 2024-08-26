أبخازيا تصف اعتراف روسيا باستقلالها بأنه انتصار للعدالة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240826/أبخازيا-تصف-اعتراف-روسيا-باستقلالها-بأنه-انتصار-للعدالة-1092099491.html
أبخازيا تصف اعتراف روسيا باستقلالها بأنه انتصار للعدالة
أبخازيا تصف اعتراف روسيا باستقلالها بأنه انتصار للعدالة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير خارجية أبخازيا أوديسي بيغفافا أن اعتراف روسيا باستقلال أبخازيا أصبح انتصارا للعدالة التاريخية للشعب الأبخازي. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T08:18+0000
2024-08-26T08:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/35/1013713543_0:233:3073:1961_1920x0_80_0_0_ea570ffc9eb628beb47bf2af5eba103e.jpg
وقال بيغفافا لوكالة "سبوتنيك": "هذا اليوم له أهمية بالغة لشعبنا وللأجيال القادمة. فقد وضع الآلاف من أبناء وبنات أبخازيا الشجعان ومواطنينا الأجانب والمتطوعين البواسل من شمال القوقاز وموسكو وسان بطرسبرغ والعديد من المدن والأقاليم والمناطق الروسية رؤوسهم على مذبح الحرية المقدسة. لقد مهدوا بأعمالهم البطولية الطريق إلى الاستقلال للأبد. كان السادس والعشرون من آب/أغسطس 2008 انتصارًا للعدالة التاريخية لشعبنا".وأضاف: "نحن حلفاء. علاقاتنا تتطور في مختلف المجالات: الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".وفي 26 أغسطس/آب 2008، بعد العدوان المسلح الذي شنته جورجيا على تسخينفالي، اعترفت موسكو بسيادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. لقد أكد القادة الروس مراراً وتكراراً أن الاعتراف باستقلال المنطقتين السابقتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي في جورجيا يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة. وتبليسي ترفض الاعتراف باستقلال الجمهوريتين. صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولىالبحرية الروسية تبدأ بإنشاء وحدات عسكرية هندسية جديدةرئيس جمهورية أبخازيا يعلن عن إنشاء قاعدة بحرية روسية على سواحل بلاده
https://sarabic.ae/20240820/خبير-أوكرانيا-تستخدم-كوسوفو-للضغط-على-صربيا-وروسيا-1091929388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/35/1013713543_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5cd558bb4b1a6d70cc5e4b593490c9b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أبخازيا تصف اعتراف روسيا باستقلالها بأنه انتصار للعدالة

08:18 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Vladimir Popov / الانتقال إلى بنك الصورعلم أبخازيا
علم أبخازيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Vladimir Popov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير خارجية أبخازيا أوديسي بيغفافا أن اعتراف روسيا باستقلال أبخازيا أصبح انتصارا للعدالة التاريخية للشعب الأبخازي.
وقال بيغفافا لوكالة "سبوتنيك": "هذا اليوم له أهمية بالغة لشعبنا وللأجيال القادمة. فقد وضع الآلاف من أبناء وبنات أبخازيا الشجعان ومواطنينا الأجانب والمتطوعين البواسل من شمال القوقاز وموسكو وسان بطرسبرغ والعديد من المدن والأقاليم والمناطق الروسية رؤوسهم على مذبح الحرية المقدسة. لقد مهدوا بأعمالهم البطولية الطريق إلى الاستقلال للأبد. كان السادس والعشرون من آب/أغسطس 2008 انتصارًا للعدالة التاريخية لشعبنا".

ووفقا له، على مدى 16 عاما، وصلت العلاقات الأبخازية الروسية بين الدول إلى مستوى التحالف.

وأضاف: "نحن حلفاء. علاقاتنا تتطور في مختلف المجالات: الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".

وتابع بيغفافا: "روسيا تساعدنا في ضمان الأمن العسكري، فهناك القاعدة العسكرية الروسية السابعة في أبخازيا. وجمهورية أبخازيا كحليف تدعم روسيا، خاصة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة والأحداث التي سبقت العملية العسكرية".

قادة القائمة الصربية يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا
20 أغسطس, 13:21 GMT
وفي 26 أغسطس/آب 2008، بعد العدوان المسلح الذي شنته جورجيا على تسخينفالي، اعترفت موسكو بسيادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. لقد أكد القادة الروس مراراً وتكراراً أن الاعتراف باستقلال المنطقتين السابقتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي في جورجيا يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة. وتبليسي ترفض الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
البحرية الروسية تبدأ بإنشاء وحدات عسكرية هندسية جديدة
رئيس جمهورية أبخازيا يعلن عن إنشاء قاعدة بحرية روسية على سواحل بلاده
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة08:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала