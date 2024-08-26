https://sarabic.ae/20240826/خبير-زيارة-مستشار-الأمن-القومي-للبيت-الأبيض-تحمل-إشارات-إيجابية-لكن-التعويل-على-أميركا-غير-ممكن-1092103939.html
خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن
خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الصينية تشو شيوان في زيارة مستشار الامن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إلى الصين "إشارةً إيجابية تدل على أنّ واشنطن وبكين بدأتا بإجراء... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T12:16+0000
2024-08-26T12:16+0000
2024-08-26T12:16+0000
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "زيارة سوليفان ليست الأولى من نوعها، بل سبقه العديد من المسؤولين الأمريكيين في السنتين الماضيتين، إلا أن العلاقات الامريكية الصينية لا تتحسن والزيارات الرسمية لا تغير شيئا في الواقع لأن الغرب يقول ولا يفعل شيئا".الخبير في الشؤون الصينية الذي شدّد على أنّ "موسكو وبكين تسعيان لتهدئة الأوضاع المتوترة أينما كانت"، أكّد أنّ "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق العالم وتزيد من الصراعات وتفتعل بعضها".كما أشاد شيوان بـ "أعمال قمة "شنغهاي" مشيرًا إلى أنّ " مجموعة "البريكس" باتت أكبر وأهم من السنوات الماضية وقد تلعب دورًا كبيرًا في حماية السلام والاستقرار العالميين في ظل غياب الاستقرار سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة أوراسيا".
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https://sarabic.ae/20240823/دولة-عربية-تصنف-كأكبر-مستورد-للشاي-الصيني-في-العالم-1092023144.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, أميركا
حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, أميركا
خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن
حصري
رأى الخبير في الشؤون الصينية تشو شيوان في زيارة مستشار الامن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إلى الصين "إشارةً إيجابية تدل على أنّ واشنطن وبكين بدأتا بإجراء محادثات للتواصل الاستراتيجي ولكن لا يمكن التعويل على المواقف الأميركية".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "زيارة سوليفان ليست الأولى من نوعها، بل سبقه العديد من المسؤولين الأمريكيين في السنتين الماضيتين، إلا أن العلاقات الامريكية الصينية لا تتحسن والزيارات الرسمية لا تغير شيئا في الواقع لأن الغرب يقول ولا يفعل شيئا".
وأشار شيوان إلى أنّ "العلاقات بين الصين وروسيا تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ شهد البلدان زيارات رسمية عدة وارتفاعًا ملحوظا في عمليات التبادلات الجارية على كافة الأصعدة".
الخبير في الشؤون الصينية الذي شدّد على أنّ "موسكو وبكين تسعيان لتهدئة الأوضاع المتوترة
أينما كانت"، أكّد أنّ "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق العالم وتزيد من الصراعات وتفتعل بعضها".
وقال: "العالم تغير وهو بحاجة الآن الى نظام متعدد الأطراف، وروسيا والصين حريصتان على حفظ السلام والاستقرار والازدهار في العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودرء التهديدات الامريكية الصادرة من واشنطن، التي لطالما اعتبرت الصين منافسًا استراتيجيًا، وتسعى لمواجهاتها باستمرار".
كما أشاد شيوان بـ "أعمال قمة "شنغهاي" مشيرًا إلى أنّ " مجموعة "البريكس" باتت أكبر وأهم من السنوات الماضية وقد تلعب دورًا كبيرًا في حماية السلام والاستقرار العالميين في ظل غياب الاستقرار سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة أوراسيا".