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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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https://sarabic.ae/20240826/خبير-زيارة-مستشار-الأمن-القومي-للبيت-الأبيض-تحمل-إشارات-إيجابية-لكن-التعويل-على-أميركا-غير-ممكن-1092103939.html
خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن
خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الصينية تشو شيوان في زيارة مستشار الامن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إلى الصين "إشارةً إيجابية تدل على أنّ واشنطن وبكين بدأتا بإجراء... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T12:16+0000
2024-08-26T12:16+0000
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تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "زيارة سوليفان ليست الأولى من نوعها، بل سبقه العديد من المسؤولين الأمريكيين في السنتين الماضيتين، إلا أن العلاقات الامريكية الصينية لا تتحسن والزيارات الرسمية لا تغير شيئا في الواقع لأن الغرب يقول ولا يفعل شيئا".الخبير في الشؤون الصينية الذي شدّد على أنّ "موسكو وبكين تسعيان لتهدئة الأوضاع المتوترة أينما كانت"، أكّد أنّ "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق العالم وتزيد من الصراعات وتفتعل بعضها".كما أشاد شيوان بـ "أعمال قمة "شنغهاي" مشيرًا إلى أنّ " مجموعة "البريكس" باتت أكبر وأهم من السنوات الماضية وقد تلعب دورًا كبيرًا في حماية السلام والاستقرار العالميين في ظل غياب الاستقرار سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة أوراسيا".
https://sarabic.ae/20240824/السفير-الصيني-في-روسيا-لـسبوتنيك-شي-جين-بينغ-يعتزم-حضور-قمة-بريكس-في-أكتوبر-المقبل--1092063937.html
https://sarabic.ae/20240823/دولة-عربية-تصنف-كأكبر-مستورد-للشاي-الصيني-في-العالم-1092023144.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, أميركا
حصري, تقارير سبوتنيك, الصين, روسيا, أميركا

خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن

12:16 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
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حصري
رأى الخبير في الشؤون الصينية تشو شيوان في زيارة مستشار الامن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إلى الصين "إشارةً إيجابية تدل على أنّ واشنطن وبكين بدأتا بإجراء محادثات للتواصل الاستراتيجي ولكن لا يمكن التعويل على المواقف الأميركية".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "زيارة سوليفان ليست الأولى من نوعها، بل سبقه العديد من المسؤولين الأمريكيين في السنتين الماضيتين، إلا أن العلاقات الامريكية الصينية لا تتحسن والزيارات الرسمية لا تغير شيئا في الواقع لأن الغرب يقول ولا يفعل شيئا".

وأشار شيوان إلى أنّ "العلاقات بين الصين وروسيا تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ شهد البلدان زيارات رسمية عدة وارتفاعًا ملحوظا في عمليات التبادلات الجارية على كافة الأصعدة".

شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
السفير الصيني في روسيا لـ"سبوتنيك": شي جين بينغ يعتزم حضور قمة "بريكس" في أكتوبر المقبل
24 أغسطس, 11:44 GMT
الخبير في الشؤون الصينية الذي شدّد على أنّ "موسكو وبكين تسعيان لتهدئة الأوضاع المتوترة أينما كانت"، أكّد أنّ "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق العالم وتزيد من الصراعات وتفتعل بعضها".

وقال: "العالم تغير وهو بحاجة الآن الى نظام متعدد الأطراف، وروسيا والصين حريصتان على حفظ السلام والاستقرار والازدهار في العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودرء التهديدات الامريكية الصادرة من واشنطن، التي لطالما اعتبرت الصين منافسًا استراتيجيًا، وتسعى لمواجهاتها باستمرار".

الشاي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
مجتمع
دولة عربية تصنف كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم
23 أغسطس, 09:37 GMT
كما أشاد شيوان بـ "أعمال قمة "شنغهاي" مشيرًا إلى أنّ " مجموعة "البريكس" باتت أكبر وأهم من السنوات الماضية وقد تلعب دورًا كبيرًا في حماية السلام والاستقرار العالميين في ظل غياب الاستقرار سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة أوراسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
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