https://sarabic.ae/20240826/خبير-زيارة-مستشار-الأمن-القومي-للبيت-الأبيض-تحمل-إشارات-إيجابية-لكن-التعويل-على-أميركا-غير-ممكن-1092103939.html

خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن

خبير: زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض تحمل إشارات إيجابية لكن التعويل على أميركا غير ممكن

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشؤون الصينية تشو شيوان في زيارة مستشار الامن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إلى الصين "إشارةً إيجابية تدل على أنّ واشنطن وبكين بدأتا بإجراء... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T12:16+0000

2024-08-26T12:16+0000

2024-08-26T12:16+0000

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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "زيارة سوليفان ليست الأولى من نوعها، بل سبقه العديد من المسؤولين الأمريكيين في السنتين الماضيتين، إلا أن العلاقات الامريكية الصينية لا تتحسن والزيارات الرسمية لا تغير شيئا في الواقع لأن الغرب يقول ولا يفعل شيئا".الخبير في الشؤون الصينية الذي شدّد على أنّ "موسكو وبكين تسعيان لتهدئة الأوضاع المتوترة أينما كانت"، أكّد أنّ "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق العالم وتزيد من الصراعات وتفتعل بعضها".كما أشاد شيوان بـ "أعمال قمة "شنغهاي" مشيرًا إلى أنّ " مجموعة "البريكس" باتت أكبر وأهم من السنوات الماضية وقد تلعب دورًا كبيرًا في حماية السلام والاستقرار العالميين في ظل غياب الاستقرار سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة أوراسيا".

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