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https://sarabic.ae/20240827/محلل-لبناني-رد-المقاومة-على-اغتيال-شكر-ثبت-قواعد-جديدة-أدت-إلى-تراجع-إسرائيل-1092148466.html
محلل لبناني: رد المقاومة على اغتيال شكر ثبت قواعد جديدة أدت إلى تراجع إسرائيل
محلل لبناني: رد المقاومة على اغتيال شكر ثبت قواعد جديدة أدت إلى تراجع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي اللبناني، علي عبدو، إن رد "حزب الله" على اغتيال شكر اندرج ضمن حقوق لبنان للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، واستمرارها في انتهاك... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T19:08+0000
2024-08-27T19:08+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المقاومة لم تدع يوما أنها تستطيع منع آلة الحرب الإسرائيلية مباشرة أو عن طريق التوازن في التدمير وارتكاب المجازر واغتيال القادة، إنما هي كأي حركة تحرر وطني تسعى لإحداث توازن واستنزاف للعدو، وإعداد القوى في استخدام كافة إمكانياتها المتاحة".وتابع: "في هذا الإطار جاءت عملية الرد بعد أن تمادى العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من 10 أشهر، وتحديدا في الأسابيع الماضية في الاعتداءات، وعبر التصريحات والحرب النفسية، والحديث عن شن الحرب على لبنان، وأن مصيره سيكون مشابها لمصير غزة، لكن المقاومة في تعقلها وصبرها استطاعت استيعاب تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي ولم تعطه ذريعة أو فرصة الحرب على لبنان، وكذلك الحرب الشاملة الذي كان الإسرائيلي يتحدث عنها".وأكد أن "المقاومة اللبنانية أوصلت رسالة مهمة، عبر وصول مسيراتها وصواريخها نحو ضواحي تل أبيب، بأن العمق بالعمق، والتدمير سيعقبه التدمير، ليس في الشمال فقط بل في عمق فلسطين المحتلة، وأن أي تهور إسرائيلي وتوسيع للحرب وعدم إيقاف العدوان على غزة، سيغرقها في وحل لن تستطيع الخروج منه".ويرى أن "المقاومة ثبتت قواعد جديدة أدت إلى تراجع الإسرائيلي، خاصة عندما سارع المسؤولين الإسرائيليين إلى إبلاغ الدبلوماسيين الغربيين بأن الرد انتهى بالنسبة لهم، بالتالي انتقلت إسرائيل من مسار التصعيد إلى البحث عن مخارج تحفظ لها ماء الوجه لإنهاء الحرب على غزة، والتي لم تستطع حتى اليوم تحقيق أي هدف منها".وأوضح أن "المقاومة أثبتت أنها تلتزم بالقوانين الدولية، عبر حقن دماء المواطنين والمساعدة والإسناد للمقاومة في غزة، وكذلك بالمبادئ الأخلاقية التي لم يستطع العالم حتى اليوم فرضها على إسرائيل، بالتالي أي تصعيد إسرائيلي سيحرج حلفاء وداعمي إسرائيل في وقت كان الإسرائيلي يريد إحراج محور المقاومة".وشدد على أن "محور المقاومة لا يريد الحرب، بل هدفه دفاعي ردعي، لكن إذا فرضت هذه الحرب على لبنان، فالمقاومة لا تخشاها وقد أثبتت صلابتها وعقيدتها القوية في مواجهة آلة الحرب التي لم تعد تنفع إسرائيل اليوم".دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج "سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل.قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله" صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240826/رد-لبنان-على-اغتيال-شكر-هل-يغير-معادلة-الحرب-القائمة-في-الجنوب-مع-إسرائيل؟-1092114761.html
https://sarabic.ae/20240825/السيسي-يحذر-من-مخاطر-فتح-جبهة-حرب-جديدة-في-لبنان-1092087890.html
https://sarabic.ae/20240825/حسن-نصر-الله-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-انتهى-وإذا-كانت-النتيجة-غير-كافية-سنقرر-ما-سنفعل-لاحقا-1092089885.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

محلل لبناني: رد المقاومة على اغتيال شكر ثبت قواعد جديدة أدت إلى تراجع إسرائيل

19:08 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
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قال المحلل السياسي اللبناني، علي عبدو، إن رد "حزب الله" على اغتيال شكر اندرج ضمن حقوق لبنان للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، واستمرارها في انتهاك السيادة اللبنانية، في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المقاومة لم تدع يوما أنها تستطيع منع آلة الحرب الإسرائيلية مباشرة أو عن طريق التوازن في التدمير وارتكاب المجازر واغتيال القادة، إنما هي كأي حركة تحرر وطني تسعى لإحداث توازن واستنزاف للعدو، وإعداد القوى في استخدام كافة إمكانياتها المتاحة".
مقاتل من حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
رد لبنان على اغتيال شكر.. هل يغير معادلة الحرب القائمة في الجنوب مع إسرائيل؟
أمس, 16:39 GMT
وتابع: "في هذا الإطار جاءت عملية الرد بعد أن تمادى العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من 10 أشهر، وتحديدا في الأسابيع الماضية في الاعتداءات، وعبر التصريحات والحرب النفسية، والحديث عن شن الحرب على لبنان، وأن مصيره سيكون مشابها لمصير غزة، لكن المقاومة في تعقلها وصبرها استطاعت استيعاب تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي ولم تعطه ذريعة أو فرصة الحرب على لبنان، وكذلك الحرب الشاملة الذي كان الإسرائيلي يتحدث عنها".
وأكد أن "المقاومة اللبنانية أوصلت رسالة مهمة، عبر وصول مسيراتها وصواريخها نحو ضواحي تل أبيب، بأن العمق بالعمق، والتدمير سيعقبه التدمير، ليس في الشمال فقط بل في عمق فلسطين المحتلة، وأن أي تهور إسرائيلي وتوسيع للحرب وعدم إيقاف العدوان على غزة، سيغرقها في وحل لن تستطيع الخروج منه".
ويرى أن "المقاومة ثبتت قواعد جديدة أدت إلى تراجع الإسرائيلي، خاصة عندما سارع المسؤولين الإسرائيليين إلى إبلاغ الدبلوماسيين الغربيين بأن الرد انتهى بالنسبة لهم، بالتالي انتقلت إسرائيل من مسار التصعيد إلى البحث عن مخارج تحفظ لها ماء الوجه لإنهاء الحرب على غزة، والتي لم تستطع حتى اليوم تحقيق أي هدف منها".
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السيسي يحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان
25 أغسطس, 14:30 GMT
وأوضح أن "المقاومة أثبتت أنها تلتزم بالقوانين الدولية، عبر حقن دماء المواطنين والمساعدة والإسناد للمقاومة في غزة، وكذلك بالمبادئ الأخلاقية التي لم يستطع العالم حتى اليوم فرضها على إسرائيل، بالتالي أي تصعيد إسرائيلي سيحرج حلفاء وداعمي إسرائيل في وقت كان الإسرائيلي يريد إحراج محور المقاومة".
وشدد على أن "محور المقاومة لا يريد الحرب، بل هدفه دفاعي ردعي، لكن إذا فرضت هذه الحرب على لبنان، فالمقاومة لا تخشاها وقد أثبتت صلابتها وعقيدتها القوية في مواجهة آلة الحرب التي لم تعد تنفع إسرائيل اليوم".
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج "سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا
25 أغسطس, 16:10 GMT
وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل.
قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله" صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.
وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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