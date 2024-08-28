https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-إجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-في-ظل-هجومها-على-كورسك-1092171143.html

الخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسك

الخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم زارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في سياق الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T13:46+0000

2024-08-28T13:46+0000

2024-08-28T13:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وصرحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "المسلحون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب يرتكبون فظائع حقيقية (في كورسك)، ويطلقون النار على المدنيين والمتطوعين، ويدمرون البنية التحتية المدنية، ويستهدفون الصحفيين، ويخلقون تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".وأضافت: "نعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى كييف محاولة لتقديم مساهمتنا المجدية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، إلى جانب جهود الدول الأخرى التي تطرح خطًا متوازنًا وغير متحيز".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".يذكر أن رئيس الوزراء الهندي مودي زار أوكرانيا في 23 أغسطس. وبعد زيارته لكييف، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 26 أغسطس، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 أغسطس، أبلغ فيها الرئيس الروسي بزيارته للعاصمة الأوكرانية.وقبل سفره إلى كييف، زار رئيس الوزراء الهندي موسكو مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث أجرى محادثات مع بوتين، وناقش معه الصراع الأوكراني، وأعلن استعداده لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240827/روسيا-ردنا-على-تورط-واشنطن-بالهجمات-الأوكرانية-على-كورسك-قد-يكون-أشد-خطورة-مما-كان-عليه-حتى-الآن--1092130792.html

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