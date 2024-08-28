https://sarabic.ae/20240828/فيروس-أوروبوش-الغامض-يصيب-عددا-من-الأمريكيين-الكسلان-أول-المسببين-1092156421.html

فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين

فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين

سبوتنيك عربي

كشف مسؤولون أمريكيون عاملون في المجال الصحي عن إصابة عدد من الأمريكيين بفيروس "أوروبوش"، الذي رُصد لأول مرة في العالم، عام 1955. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T07:59+0000

2024-08-28T07:59+0000

2024-08-28T08:01+0000

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وأكد المسؤولون الصحيون الأمريكيون إصابة أكثر من 21 شخصا بالفيروس الغريب، الذي ينتقل عن طريق الحشرات بعد عودتهم من كوبا.ويعتبر فيروس "أوروبوش"، الذي اكتشف لأول مرة عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة "ترينيداد"، من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحشرات، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.ويطلق على فيروس "أوروبوش"، اسم "حمى الكسلان"، لأن العلماء يعتقدون أن حيوان الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات على حد سواء.وتم توثيق إصابات بهذا الفيروس لدى البشر عند زيارتهم للمناطق الحراجية التي تنتشر فيها الحشرات، لكن لم يتم تسجيل انتقال هذا الفيروس بين البشر من شخص إلى آخر (العدوى) إلى اليوم.وسُجلت أعراض أكثر شدة لدى 1 من كل 20 مصابا، مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وغيرها.وعلى الرغم من أن الفيروس لا يعتبر مميتا إلى اليوم، ولا يوجد له لقاح أو أدوية علاجية، لكنه سجل وفاتين لشابين في البرازيل، الأمر الذي سبب قلقا لدى بعض المتخصصين.

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