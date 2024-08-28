فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين

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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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https://sarabic.ae/20240828/فيروس-أوروبوش-الغامض-يصيب-عددا-من-الأمريكيين-الكسلان-أول-المسببين-1092156421.html
فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين
فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولون أمريكيون عاملون في المجال الصحي عن إصابة عدد من الأمريكيين بفيروس "أوروبوش"، الذي رُصد لأول مرة في العالم، عام 1955. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T07:59+0000
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وأكد المسؤولون الصحيون الأمريكيون إصابة أكثر من 21 شخصا بالفيروس الغريب، الذي ينتقل عن طريق الحشرات بعد عودتهم من كوبا.ويعتبر فيروس "أوروبوش"، الذي اكتشف لأول مرة عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة "ترينيداد"، من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحشرات، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.ويطلق على فيروس "أوروبوش"، اسم "حمى الكسلان"، لأن العلماء يعتقدون أن حيوان الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات على حد سواء.وتم توثيق إصابات بهذا الفيروس لدى البشر عند زيارتهم للمناطق الحراجية التي تنتشر فيها الحشرات، لكن لم يتم تسجيل انتقال هذا الفيروس بين البشر من شخص إلى آخر (العدوى) إلى اليوم.وسُجلت أعراض أكثر شدة لدى 1 من كل 20 مصابا، مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وغيرها.وعلى الرغم من أن الفيروس لا يعتبر مميتا إلى اليوم، ولا يوجد له لقاح أو أدوية علاجية، لكنه سجل وفاتين لشابين في البرازيل، الأمر الذي سبب قلقا لدى بعض المتخصصين.
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين

07:59 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 28.08.2024)
© Photo / unsplash/Fas Khanنوع غريب من البعوض
نوع غريب من البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Photo / unsplash/Fas Khan
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كشف مسؤولون أمريكيون عاملون في المجال الصحي عن إصابة عدد من الأمريكيين بفيروس "أوروبوش"، الذي رُصد لأول مرة في العالم، عام 1955.
وأكد المسؤولون الصحيون الأمريكيون إصابة أكثر من 21 شخصا بالفيروس الغريب، الذي ينتقل عن طريق الحشرات بعد عودتهم من كوبا.
ويعتبر فيروس "أوروبوش"، الذي اكتشف لأول مرة عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة "ترينيداد"، من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحشرات، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
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ويطلق على فيروس "أوروبوش"، اسم "حمى الكسلان"، لأن العلماء يعتقدون أن حيوان الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات على حد سواء.

ويعتقد العلماء أن فيروس "أوروبوش" ينتقل عن طريق الحشرات، على رأسها الذباب الصغير وبعض أنواع البعوض، لذلك يوصي العلماء بتوخي الحذر من لدغات البعوض والحشرات في المناطق البرية أو الأدغال وأثناء السفر.

وتم توثيق إصابات بهذا الفيروس لدى البشر عند زيارتهم للمناطق الحراجية التي تنتشر فيها الحشرات، لكن لم يتم تسجيل انتقال هذا الفيروس بين البشر من شخص إلى آخر (العدوى) إلى اليوم.
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وتظهر على المصابين علامات وأعراض مشابهة للمرضى المصابين بحمى "الضنك" أو "زيكا" أو "الملاريا"، وهي الحمى والصداع وآلام العضلات شائعة، ويعاني بعض المصابين أيضًا من الإسهال أو الغثيان أو القيء أو الطفح الجلدي.

وسُجلت أعراض أكثر شدة لدى 1 من كل 20 مصابا، مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وغيرها.
وعلى الرغم من أن الفيروس لا يعتبر مميتا إلى اليوم، ولا يوجد له لقاح أو أدوية علاجية، لكنه سجل وفاتين لشابين في البرازيل، الأمر الذي سبب قلقا لدى بعض المتخصصين.
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