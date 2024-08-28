https://sarabic.ae/20240828/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجب-التعامل-مع-الضفة-الغربية-كما-نتعامل-مع-غزة-بما-في-ذلك-إجلاء-السكان-1092154086.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب التعامل مع الضفة الغربية كما نتعامل مع غزة بما في ذلك إجلاء السكان

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب التعامل مع الضفة الغربية كما نتعامل مع غزة بما في ذلك إجلاء السكان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، على ضرورة "العمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية". 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T05:26+0000

2024-08-28T05:26+0000

2024-08-28T05:26+0000

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وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ما يجري في الضفة الغربية حرب بكل معنى الكلمة وعلينا الانتصار فيها"، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع ما وصفه "التهديد في الضفة الغربية بذات الطريقة التي نتعامل بها مع قطاع غزة".واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي "إيران بالعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وفقا لنموذج غزة ولبنان، وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن"، على حد زعمه.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.

https://sarabic.ae/20240827/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-أثناء-اقتحامه-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1092151154.html

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