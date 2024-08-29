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السيسي لوفد من الكونغرس الأمريكي: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يعقد الموقف الإقليمي
السيسي لوفد من الكونغرس الأمريكي: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يعقد الموقف الإقليمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، "موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية". 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T10:50+0000
2024-08-29T10:50+0000
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وخلال استقباله وفدا يتألف من لجان عدة في الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، شدد السيسي، على "خطورة حالة التصعيد والتوتر، التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة"، مؤكداً "اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء، بهدف وضع حد لهذه الحرب، التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة".وحذّر السيسي، في هذا الصدد، من الخطورة البالغة للـ"تصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي"، مشدداً على ضرورة "تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلاً من الوضع الحالي الذي يُنذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب".وتناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد الرئيس المصري، موقف بلاده بدعم "كيان الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية، على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب".وبشأن السودان، أكد السيسي، "مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق". ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، حرص الوفد الأمريكي، خلال اللقاء، على تأكيد "الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي"، منوهين في هذا السياق إلى "الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية"، موضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في "إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة".وقالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين الماضي، إن "المحادثات التي جرت في القاهرة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، انتهت".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولهما إن "محادثات وقف إطلاق النار بين "حماس" والجيش الإسرائيلي، انتهت دون التوصل إلى اتفاق".وأشار المصدران المصريان إلى أن "حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، لم يوافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء".وشارك في محادثات القاهرة، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.كان وفد رفيع من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة القيادي خليل الحية، قد وصل إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات، التي جرت في القاهرة الخميس الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن الحركة.وتتواصل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، منذ أن بدأت حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

السيسي لوفد من الكونغرس الأمريكي: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يعقد الموقف الإقليمي

10:50 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Julie Jacobson
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، "موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية".
وخلال استقباله وفدا يتألف من لجان عدة في الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، شدد السيسي، على "خطورة حالة التصعيد والتوتر، التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة"، مؤكداً "اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء، بهدف وضع حد لهذه الحرب، التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة".
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وحذّر السيسي، في هذا الصدد، من الخطورة البالغة للـ"تصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي"، مشدداً على ضرورة "تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلاً من الوضع الحالي الذي يُنذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب".
وتناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد الرئيس المصري، موقف بلاده بدعم "كيان الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية، على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب".
وبشأن السودان، أكد السيسي، "مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق".
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
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ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، حرص الوفد الأمريكي، خلال اللقاء، على تأكيد "الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي"، منوهين في هذا السياق إلى "الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية"، موضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في "إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة".
وقالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين الماضي، إن "المحادثات التي جرت في القاهرة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، انتهت".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولهما إن "محادثات وقف إطلاق النار بين "حماس" والجيش الإسرائيلي، انتهت دون التوصل إلى اتفاق".
وأشار المصدران المصريان إلى أن "حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، لم يوافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء".
وشارك في محادثات القاهرة، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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كان وفد رفيع من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة القيادي خليل الحية، قد وصل إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات، التي جرت في القاهرة الخميس الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن الحركة.
وتتواصل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، منذ أن بدأت حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.
ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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