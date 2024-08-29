قياديون في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ أهدافها التخريبية ضد الشعب الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/قياديون-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-تنفذ-أهدافها-التخريبية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1092215676.html
قياديون في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ أهدافها التخريبية ضد الشعب الفلسطيني
قياديون في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ أهدافها التخريبية ضد الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
قال قياديان في حركة "فتح" الفلسطينية، إن العملية العسكرية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات على مخيم جنين وطولكرم، تأتي "ضمن الأهداف... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T17:19+0000
2024-08-29T17:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
قطاع غزة
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_480a203bca2b8d5127614b441a5222db.jpg
ويرى القياديان أن إسرائيل قررت حسم الصراع الفلسطيني بالقوة العسكرية، فيما تعد هذه الهجمات استكمالا للعدوان على قطاع غزة، حيث لا يمكن فصل ما يحدث بالقطاع عن الضفة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".تغيير الوضعاعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، أن إسرائيل تمتلك أهدافا تخريبية من وراء الهجمات على الضفة الغربية، حيث تريد تعكير حياة الشعب الفلسطيني، وتخلق بيئة ضاغطة عليه وتعجزه عن الاستمرار صامدا على أرضه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التصعيد الإسرائيلي في مجمله اختياري، ويهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، والاستحواذ على المزيد من الأراضي، وتقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وقضم أراضيها، وتدمير إمكانيتها في الاستمرار سعيا منه لطمس شخصية الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية، وإحلال مكانه الاحتلال الإسرائيلي الكامل، وهو من ضمن الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة.وفيما يتعلق بربط الاعتداءات بالضفة بما يجري في قطاع غزة، قال إن "توجهات الإبادة لإسرائيل متماثلة في غزة والضفة، لكن إسرائيل تستخدم أساليب في غزة أكثر فظاعة وعنفا وانفلاتا من قيود القانون، حيث تقول إن في غزة أنواع ثقيلة من الأسلحة تتطلب استخدام الطائرات والزوارق والمسيرات والقصف المدفعي وهذه الأساليب غير مستخدمة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية".وتابع: "اعتمدت الضفة سياسة أخرى للوقاية من إدخال هذه المعدات الإسرائيلية ضد شعب في مجمله أعزل، وهو ما يثبت أن سياسة السلطة الفلسطينية حتى الآن مرتكزة على حرمان إسرائيل من فرصة إدخال أداتها الرابحة، وهي الجيش في كفة الميزان".وأنهى حديثه قائلًا: "أهداف إسرائيل في فلسطين موحدة وهي التخلص من الشعب وممثليه الرمزيين والسياسيين".ضرب المشروع الفلسطينيمن جانبه اعتبر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على جنين وطولكرم ومخيماتها هي امتداد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أحد عشر شهرا على قطاع غزة، وتحت حجج واهية".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحكومة الإسرائيلية تُطبّق خطة حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقوة العسكرية كما دعا لها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وصادقت على خطته الحكومة الإسرائيلية.ويرى أن هدف التحركات الإسرائيلية في الضفة الآن ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وعدم إتاحة المجال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من خلال فرض الوقائع الجديدة على الأرض.وفيما يتعلق بتوقيت العملية العسكرية في جنين وطولكرم، قال "إنها تأتي وسط انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم الاهتمام بالجرائم التي تجري في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات الشمال التي تتعرض لحملة تدمير وتخريب غير مسبوقة بهدف جعلها غير صالحة للحياة البشرية، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت، أمس الأربعاء، مقتل 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240829/إسرائيل-تتهم-إيران-بتهريب-الأسلحة-إلى-الضفة-الغربية-عبر-الأردن-1092215184.html
https://sarabic.ae/20240829/السيسي-لوفد-من-الكونغرس-الأمريكي-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-يعقد-الموقف-الإقليمي-1092195715.html
https://sarabic.ae/20240828/مسؤول-لـسبوتنيك-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-تسعى-لتغيير-معالم-الضفة-الغربية-1092178254.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978543_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d7a7a253d1e9bbdd01388a821ec61df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي

قياديون في حركة فتح لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ أهدافها التخريبية ضد الشعب الفلسطيني

17:19 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
قال قياديان في حركة "فتح" الفلسطينية، إن العملية العسكرية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات على مخيم جنين وطولكرم، تأتي "ضمن الأهداف التخريبية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
ويرى القياديان أن إسرائيل قررت حسم الصراع الفلسطيني بالقوة العسكرية، فيما تعد هذه الهجمات استكمالا للعدوان على قطاع غزة، حيث لا يمكن فصل ما يحدث بالقطاع عن الضفة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن
16:40 GMT

تغيير الوضع

اعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، أن إسرائيل تمتلك أهدافا تخريبية من وراء الهجمات على الضفة الغربية، حيث تريد تعكير حياة الشعب الفلسطيني، وتخلق بيئة ضاغطة عليه وتعجزه عن الاستمرار صامدا على أرضه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التصعيد الإسرائيلي في مجمله اختياري، ويهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، والاستحواذ على المزيد من الأراضي، وتقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وقضم أراضيها، وتدمير إمكانيتها في الاستمرار سعيا منه لطمس شخصية الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية، وإحلال مكانه الاحتلال الإسرائيلي الكامل، وهو من ضمن الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة.
وفيما يتعلق بربط الاعتداءات بالضفة بما يجري في قطاع غزة، قال إن "توجهات الإبادة لإسرائيل متماثلة في غزة والضفة، لكن إسرائيل تستخدم أساليب في غزة أكثر فظاعة وعنفا وانفلاتا من قيود القانون، حيث تقول إن في غزة أنواع ثقيلة من الأسلحة تتطلب استخدام الطائرات والزوارق والمسيرات والقصف المدفعي وهذه الأساليب غير مستخدمة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
السيسي لوفد من الكونغرس الأمريكي: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يعقد الموقف الإقليمي
10:50 GMT
وتابع: "اعتمدت الضفة سياسة أخرى للوقاية من إدخال هذه المعدات الإسرائيلية ضد شعب في مجمله أعزل، وهو ما يثبت أن سياسة السلطة الفلسطينية حتى الآن مرتكزة على حرمان إسرائيل من فرصة إدخال أداتها الرابحة، وهي الجيش في كفة الميزان".
وأنهى حديثه قائلًا: "أهداف إسرائيل في فلسطين موحدة وهي التخلص من الشعب وممثليه الرمزيين والسياسيين".

ضرب المشروع الفلسطيني

من جانبه اعتبر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على جنين وطولكرم ومخيماتها هي امتداد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أحد عشر شهرا على قطاع غزة، وتحت حجج واهية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحكومة الإسرائيلية تُطبّق خطة حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقوة العسكرية كما دعا لها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وصادقت على خطته الحكومة الإسرائيلية.
ويرى أن هدف التحركات الإسرائيلية في الضفة الآن ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وعدم إتاحة المجال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من خلال فرض الوقائع الجديدة على الأرض.
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
مسؤول لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية الإسرائيلية تسعى لتغيير معالم الضفة الغربية
أمس, 16:35 GMT
وفيما يتعلق بتوقيت العملية العسكرية في جنين وطولكرم، قال "إنها تأتي وسط انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم الاهتمام بالجرائم التي تجري في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات الشمال التي تتعرض لحملة تدمير وتخريب غير مسبوقة بهدف جعلها غير صالحة للحياة البشرية، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت، أمس الأربعاء، مقتل 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل15:23 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала