القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع

عربي
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/القوات-الروسية-تستهدف-مرافق-طاقة-بالغة-الأهمية-ومطارات-أوكرانية-خلال-أسبوع--1092233445.html
القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قامت بتوجيه ضربات استهدفت مرافق طاقة أوكرانية تدعم منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T12:14+0000
2024-08-30T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061099110_0:1:1799:1012_1920x0_80_0_0_89776ccb4c4cb843f0ccbf2ee00028a1.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس/ آب من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز"خنجر"، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار، على مرافق الطاقة الحيوية والبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا ومستودعات الوقود وترسانات أسلحة الطيران الغربية وذخائر المدفعية".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش إنتاج الطائرات نت دون طيار ومناطق تخزين القوارب بدون طيار ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وتابعت الدفاع الروسية: نتيجة للعمليات المنسقة لمجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدات ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.وخسر العدو أكثر من 3450 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و51 مركبة.واستطاعت القوات الروسية تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "راك 12" كرواتية الصنع و38 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 منصة مدفعية ذاتية الدفع غربية الصنع ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم.تم تدمير 16 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 18 مستودع ذخيرة ميداني.واستطاعت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4840 فردًا عسكريًا ودبابات: "أبرامز" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة و57 مدفعًا ميدانيًا، منها 23 أنتجتها دول الناتو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061099110_161:0:1510:1012_1920x0_80_0_0_83d75e4f4cc23792e119bac20f13f905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع

12:14 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 30.08.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "كاليبر" و"باستيون" تضرب مواقع الجيش الأوكراني
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قامت بتوجيه ضربات استهدفت مرافق طاقة أوكرانية تدعم منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس/ آب من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز"خنجر"، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار، على مرافق الطاقة الحيوية والبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا ومستودعات الوقود وترسانات أسلحة الطيران الغربية وذخائر المدفعية".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش إنتاج الطائرات نت دون طيار ومناطق تخزين القوارب بدون طيار ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.
وتابعت الدفاع الروسية: نتيجة للعمليات المنسقة لمجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدات ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.
وخسر العدو أكثر من 3450 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و51 مركبة.
واستطاعت القوات الروسية تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "راك 12" كرواتية الصنع و38 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 منصة مدفعية ذاتية الدفع غربية الصنع ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم.
تم تدمير 16 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 18 مستودع ذخيرة ميداني.
واستطاعت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4840 فردًا عسكريًا ودبابات: "أبرامز" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة و57 مدفعًا ميدانيًا، منها 23 أنتجتها دول الناتو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزةأمس, 21:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала