https://sarabic.ae/20240830/القوات-الروسية-تستهدف-مرافق-طاقة-بالغة-الأهمية-ومطارات-أوكرانية-خلال-أسبوع--1092233445.html
القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قامت بتوجيه ضربات استهدفت مرافق طاقة أوكرانية تدعم منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T12:14+0000
2024-08-30T12:14+0000
2024-08-30T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061099110_0:1:1799:1012_1920x0_80_0_0_89776ccb4c4cb843f0ccbf2ee00028a1.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس/ آب من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز"خنجر"، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار، على مرافق الطاقة الحيوية والبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا ومستودعات الوقود وترسانات أسلحة الطيران الغربية وذخائر المدفعية".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش إنتاج الطائرات نت دون طيار ومناطق تخزين القوارب بدون طيار ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وتابعت الدفاع الروسية: نتيجة للعمليات المنسقة لمجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدات ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.وخسر العدو أكثر من 3450 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و51 مركبة.واستطاعت القوات الروسية تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "راك 12" كرواتية الصنع و38 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 منصة مدفعية ذاتية الدفع غربية الصنع ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم.تم تدمير 16 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 18 مستودع ذخيرة ميداني.واستطاعت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4840 فردًا عسكريًا ودبابات: "أبرامز" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة و57 مدفعًا ميدانيًا، منها 23 أنتجتها دول الناتو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061099110_161:0:1510:1012_1920x0_80_0_0_83d75e4f4cc23792e119bac20f13f905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف مرافق طاقة بالغة الأهمية ومطارات أوكرانية خلال أسبوع
12:14 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 30.08.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قامت بتوجيه ضربات استهدفت مرافق طاقة أوكرانية تدعم منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس/ آب من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز"خنجر"، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار، على مرافق الطاقة الحيوية والبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا ومستودعات الوقود وترسانات أسلحة الطيران الغربية وذخائر المدفعية".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش إنتاج الطائرات نت دون طيار ومناطق تخزين القوارب بدون طيار ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.
وتابعت الدفاع الروسية: نتيجة للعمليات المنسقة لمجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدات ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.
وخسر العدو أكثر من 3450 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و51 مركبة.
واستطاعت القوات الروسية تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "راك 12" كرواتية الصنع و38 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 منصة مدفعية ذاتية الدفع غربية الصنع ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم.
تم تدمير 16 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 18 مستودع ذخيرة ميداني.
واستطاعت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4840 فردًا عسكريًا ودبابات: "أبرامز" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و60 مركبة و57 مدفعًا ميدانيًا، منها 23 أنتجتها دول الناتو.