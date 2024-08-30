اليمن... مخاوف من ارتفاع معدلات الهزال الشديد بين الأطفال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240830/اليمن-مخاوف-من-ارتفاع-معدلات-الهزال-الشديد-بين-الأطفال-1092236424.html
اليمن... مخاوف من ارتفاع معدلات الهزال الشديد بين الأطفال
اليمن... مخاوف من ارتفاع معدلات الهزال الشديد بين الأطفال
سبوتنيك عربي
أثار تقرير جديد صادر عن الصحة العالمية مخاوف حول ارتفاع معدلات إصابة الأطفال بالهزال الشديد، حيث أفاد بأن هناك 540 ألف إصابة بهذه الحالة في مناطق خاضعة لسيطرة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T14:44+0000
2024-08-30T14:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_0:314:3016:2011_1920x0_80_0_0_107b45bc5816c283f63cc181ae1963f0.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر طبية يمنية مخاوفها من تصاعد تفشي الهزال الشديد بين الأطفال دون سن الخامسة في ظل استمرار تدهور الأمن الغذائي وسوء الخدمات الصحية ونقص التمويل الإنساني.من جانبهم، أفاد عاملون في القطاع الصحي اليمني بظهور بلاغات تفيد بوجود مئات من حالات الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في عدد من المحافظات تحت سيطرة "أنصار الله".وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اليمن يواجه ‏عبء المرض والصراع، حيث يحتاج 17.8 مليون شخص للمساعدات الصحية، مشددة على أهمية مواصلة المنظمة عملها من أجل الإنسانية في ظل استمرار الصراع، وانهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن. وأوضحت الصحة العالمية أن مستويات الهزال خلال الأعوام الأربعين الماضية تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهي معدلات مرتفعة جدا، لافتة إلى أن جهودها في اليمن ساعدت في إنقاذ حياة أكثر من 100 ألف طفل من خلال توفير العلاج لمرضى الهزال الشديد والأمراض المصاحبة له. وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة اليمنية المؤقنة عدن. وأعرب غروندبرغ، خلال زيارته إلى عدن، عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري.وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن "غروندبرغ والعليمي تبادلا الآراء حول الحاجة الملّحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن". ودعا غروندبرغ، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله"، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين من قبل الجماعة، بحسب قوله.جاء ذلك خلال لقاء جمع غروندبرغ، مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط، حسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي.وأفاد البيان أن "غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العُماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
https://sarabic.ae/20240827/اليمن-وفاة-امرأتين-وطفلة-وفقدان-26-آخرين-إثر-انهيار-حاجز-مائي-1092151963.html
https://sarabic.ae/20240826/اليمن-مقتل-وإصابة-ثلاثة-جنود-إثر-هجوم-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-مأرب-1092119452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_e040e187638aec8749df359af44f655d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة

اليمن... مخاوف من ارتفاع معدلات الهزال الشديد بين الأطفال

14:44 GMT 30.08.2024
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أثار تقرير جديد صادر عن الصحة العالمية مخاوف حول ارتفاع معدلات إصابة الأطفال بالهزال الشديد، حيث أفاد بأن هناك 540 ألف إصابة بهذه الحالة في مناطق خاضعة لسيطرة "أنصار الله".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر طبية يمنية مخاوفها من تصاعد تفشي الهزال الشديد بين الأطفال دون سن الخامسة في ظل استمرار تدهور الأمن الغذائي وسوء الخدمات الصحية ونقص التمويل الإنساني.
من جانبهم، أفاد عاملون في القطاع الصحي اليمني بظهور بلاغات تفيد بوجود مئات من حالات الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في عدد من المحافظات تحت سيطرة "أنصار الله".
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اليمن يواجه ‏عبء المرض والصراع، حيث يحتاج 17.8 مليون شخص للمساعدات الصحية، مشددة على أهمية مواصلة المنظمة عملها من أجل الإنسانية في ظل استمرار الصراع، وانهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن.
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
اليمن.. وفاة امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين إثر انهيار حاجز مائي
27 أغسطس, 23:05 GMT
وأوضحت الصحة العالمية أن مستويات الهزال خلال الأعوام الأربعين الماضية تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهي معدلات مرتفعة جدا، لافتة إلى أن جهودها في اليمن ساعدت في إنقاذ حياة أكثر من 100 ألف طفل من خلال توفير العلاج لمرضى الهزال الشديد والأمراض المصاحبة له.
وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة اليمنية المؤقنة عدن.
وأعرب غروندبرغ، خلال زيارته إلى عدن، عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
اليمن.. مقتل وإصابة 3 جنود إثر هجوم منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة مأرب
26 أغسطس, 23:24 GMT
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن "غروندبرغ والعليمي تبادلا الآراء حول الحاجة الملّحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن".
ودعا غروندبرغ، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله"، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين من قبل الجماعة، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال لقاء جمع غروندبرغ، مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط، حسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأفاد البيان أن "غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العُماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة15:35 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала