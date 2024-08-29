https://sarabic.ae/20240829/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يعرب-عن-قلقه-حيال-وضع-موظفي-الأمم-المتحدة-المحتجزين-في-صنعاء-1092203730.html

المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء

المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء

سبوتنيك عربي

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة اليمنية المؤقنة عدن. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T13:08+0000

2024-08-29T13:08+0000

2024-08-29T13:08+0000

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وأعرب غروندبرغ، خلال زيارته إلى عدن، عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري.وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن "غروندبرغ والعليمي تبادلا الآراء حول الحاجة الملّحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن".ودعا غروندبرغ، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله"، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين من قبل الجماعة، بحسب قوله.جاء ذلك خلال لقاء جمع غروندبرغ، مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط، حسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي.وأفاد البيان أن "غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العُماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".وأكد غروندبرغ الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، مشددًا على أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة، ودعا إلى حوار بناء.واعتقلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في يونيو/ حزيران الماضي، 11 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.وأكدت "أنصار الله"، حينها، أنها اعتقلت أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة استمر 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي