https://sarabic.ae/20240831/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-70-فلسطينيا-من-الضفة-الغربية-منذ-بدء-عملياته-العسكرية--1092250923.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء عملياته العسكرية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء عملياته العسكرية
سبوتنيك عربي
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيليّ، يومي الجمعة والسبت، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحفي، وسيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T09:09+0000
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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "جيش الاحتلال اعتقل نحو 70 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية في الضّفة الغربية.وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240829/بوريل-بعض-الوزراء-الإسرائيليين-يطرحون-أفكارا-تمثل-دعوة-لارتكاب-جرائم-حرب-ضد-الفلسطينيين-1092191047.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بدء عملياته العسكرية
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيليّ، يومي الجمعة والسبت، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحفي، وسيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "جيش الاحتلال اعتقل نحو 70 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية في الضّفة الغربية.
وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة
في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.