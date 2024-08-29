https://sarabic.ae/20240829/بوريل-بعض-الوزراء-الإسرائيليين-يطرحون-أفكارا-تمثل-دعوة-لارتكاب-جرائم-حرب-ضد-الفلسطينيين-1092191047.html

بوريل: بعض الوزراء الإسرائيليين يطرحون أفكارا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

بوريل: بعض الوزراء الإسرائيليين يطرحون أفكارا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن "هناك بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون برسائل كراهية ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T08:25+0000

2024-08-29T08:25+0000

2024-08-29T08:25+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار الضفة الغربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg

وأكد بوريل، في تصريحات له، أن "دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، غير مقبولة إطلاقا"، مقترحا إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية سموتريتش في قائمة العقوبات الأوروبية.وأضاف أن "منظمات الأمم المتحدة تحت ضغط إسرائيلي كبير لمنعها من أداء عملها في غزة"، مؤكدًا أن "الوضع في القطاع يسوء باستمرار دون تحسن في الأفق، ودعوات وقف إطلاق النار بلا نتائج".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، على ضرورة "العمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية".وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ما يجري في الضفة الغربية حرب بكل معنى الكلمة وعلينا الانتصار فيها"، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع ما وصفه "التهديد في الضفة الغربية بذات الطريقة التي نتعامل بها مع قطاع غزة".واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي "إيران بالعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وفقا لنموذج غزة ولبنان، وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن"، على حد زعمه.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.

https://sarabic.ae/20240829/أغابكيان-لـسبوتنيك-نسعى-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-خارطة-طريق-لإدارة-الحكم-في-الضفة-وغزة-بشكل-موحد-1092174494.html

https://sarabic.ae/20240829/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-يخترقون-السياج-الفاصل-على-حدود-غزة-والشرطة-تحاول-اعتقالهم-فيديو-1092190041.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الضفة الغربية