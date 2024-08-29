https://sarabic.ae/20240829/حركة-الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-تؤكد-مقتل-أبوشجاع-قائد---كتيبة-طولكرم-في-الضفة-الغربية-1092193838.html
حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تؤكد مقتل "أبوشجاع" قائد كتيبة "طولكرم" في الضفة الغربية
حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تؤكد مقتل "أبوشجاع" قائد كتيبة "طولكرم" في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، "مقتل محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة "طولكرم"، بعد مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم طولكرم شمالي الضفة... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T09:37+0000
2024-08-29T09:37+0000
2024-08-29T09:37+0000
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091851504_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edb6565d63d316e6e452d38ed8d1d93a.jpg
وقالت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، إنه "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة (إسرائيلية) في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة".وأوضحت أن "وحدة الهندسة تمكنت من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، في ما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240829/بوريل-بعض-الوزراء-الإسرائيليين-يطرحون-أفكارا-تمثل-دعوة-لارتكاب-جرائم-حرب-ضد-الفلسطينيين-1092191047.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091851504_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ff615fcbc5b96f3ddb66f05a937e289.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تؤكد مقتل "أبوشجاع" قائد كتيبة "طولكرم" في الضفة الغربية
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، "مقتل محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة "طولكرم"، بعد مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية".
وقالت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، إنه "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة (إسرائيلية) في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة".
وأوضحت أن "وحدة الهندسة تمكنت من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة
في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك
"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة
، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، في ما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.