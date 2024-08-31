https://sarabic.ae/20240831/مسيرات-في-عدة-مدن-فلسطينية-تنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-على-جنين-فيديو-1092265867.html

مسيرات في عدة مدن فلسطينية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. فيديو

مسيرات في عدة مدن فلسطينية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت عدة مدن فلسطينية، ليل السبت/الأحد، مسيرات منددة بالهجوم الدامي الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها. 31.08.2024, سبوتنيك عربي

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كانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت السبت، القضاء على 26 فلسطينيا خلال عملية عسكرية في شمالي الضفة الغربية وتركيز محور العمليات خلال الأيام المقبلة على مدينة جنين.تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، خرج المئات في مدينة رام الله، رفضا لما وصفوه بالعدوان المستمر على مدينة جنين وقطاع غزة.وفي البلدات القريبة من جنين خرجت مسيرة كبيرة من بلدة ميثلون تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.على الجانب الآخر، قام الجيش الإسرائيلي باقتحامات واسعة لمدينة نابلس حيث حاصرت قواته مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.وأظهرت مقاطع مصورة قوات الجيش الإسرائيلي وهي تحاول اعتقال مصاب من سيارة الإسعاف.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش يسعى إلى تفكيك ما أسماه "الإرهاب" الذي يخرج من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.ووردت تصريحات هاليفي خلال جولة ميدانية أجراها السبت، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن "هاليفي أجرى تقييمًا للوضع برفقة قائد القيادة الوسطى وقائد فرقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقادة آخرين والتقى الجنود المشاركين في الحملة لإحباط الإرهاب في المنطقة".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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جنين, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة, طوفان الأقصى