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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1092267652.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليلة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T05:18+0000
2024-09-01T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاغ في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية".وتابع: "5 فوق مقاطعة كالوغا، 4 فوق مقاطعة ليبيتسك، 3 فوق مقاطعة تولا، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف و2 فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول و مقاطعة تفير ومقاطعة إيفانوفو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيجالقوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية

05:18 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 01.09.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليلة.
وقالت وزارة الدفاغ في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية".

وأضاف البيان: "فوق أراضي مقاطعة كورسك ليلا، تم تدمير واعتراض 46 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بريانسك 34، فوق أراضي مقاطعة فورونيج 28، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود 14، 8 فوق مقاطعة ريازان، 2 فوق موسكو، 7 فوق مقاطعة موسكو".

وتابع: "5 فوق مقاطعة كالوغا، 4 فوق مقاطعة ليبيتسك، 3 فوق مقاطعة تولا، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف و2 فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول و مقاطعة تفير ومقاطعة إيفانوفو".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك
أمس, 23:26 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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