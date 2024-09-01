https://sarabic.ae/20240901/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1092267652.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد كبير من المسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليلة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T05:18+0000

2024-09-01T05:18+0000

2024-09-01T05:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاغ في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 158 طائرة دون طيار أوكرانية".وتابع: "5 فوق مقاطعة كالوغا، 4 فوق مقاطعة ليبيتسك، 3 فوق مقاطعة تولا، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف و2 فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول و مقاطعة تفير ومقاطعة إيفانوفو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيجالقوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html

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