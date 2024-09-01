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قرقاش: مبادرة تركي آل الشيخ تتصدى لظاهرة خطيرة تستهدف الدول الخليجية
قرقاش: مبادرة تركي آل الشيخ تتصدى لظاهرة خطيرة تستهدف الدول الخليجية
سبوتنيك عربي
أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T19:22+0000
2024-09-01T19:22+0000
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وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الأحد، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي.وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات وتثير الفتن بين شعوب الخليج.وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة. واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.
https://sarabic.ae/20240723/تركي-آل-الشيخ-يعلن-تغيير-مضمون-أحد-الأفلام-ويؤكد-الالتزام-بتعزيز-العلاقات-الأخوية-بين-السعودية-ومصر-1091065254.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار الخليج
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار الخليج

قرقاش: مبادرة تركي آل الشيخ تتصدى لظاهرة خطيرة تستهدف الدول الخليجية

19:22 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول الخليج.
وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الأحد، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات وتثير الفتن بين شعوب الخليج.
وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
23 يوليو, 14:37 GMT
وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة.
واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.
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