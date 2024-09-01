https://sarabic.ae/20240901/قرقاش-مبادرة-تركي-آل-الشيخ-تتصدى-لظاهرة-خطيرة-تستهدف-الدول-الخليجية-1092288251.html

قرقاش: مبادرة تركي آل الشيخ تتصدى لظاهرة خطيرة تستهدف الدول الخليجية

قرقاش: مبادرة تركي آل الشيخ تتصدى لظاهرة خطيرة تستهدف الدول الخليجية

سبوتنيك عربي

أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T19:22+0000

2024-09-01T19:22+0000

2024-09-01T19:22+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

السعودية

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104337/15/1043371556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3cd2ee139c1642c4f0a9b7a46e7d848.jpg

وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الأحد، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي.وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات وتثير الفتن بين شعوب الخليج.وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة. واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.

https://sarabic.ae/20240723/تركي-آل-الشيخ-يعلن-تغيير-مضمون-أحد-الأفلام-ويؤكد-الالتزام-بتعزيز-العلاقات-الأخوية-بين-السعودية-ومصر-1091065254.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار الخليج