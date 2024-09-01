https://sarabic.ae/20240901/مسؤول-إسرائيلي-نتنياهو-يعي-جيدا-ما-يفعله-ويداه-ملطختان-بالدماء-1092276426.html
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويداه ملطختان بالدماء
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويداه ملطختان بالدماء
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي بارز في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويقوم به. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T11:55+0000
2024-09-01T11:55+0000
2024-09-01T11:55+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي في حكومة نتنياهو - لم تسمه - أن "نتنياهو يعي ويعرف ما يفعله ويقوم به، ولكنه يتصرف بفظاظة ووحشية ويداه ملطختان بالدماء".وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو مسؤول عن القتلى الإسرائيليين الستة أو المحتجزين الذين عثر عليهم في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، منوها إلى علم رئيس الوزراء بأن المحتجزين يعيشون في وقت ضائع.ووصف المسؤول، نتنياهو، بـ"الفاسد" و"النرجسي"، وأنه مسؤول عن مقتل هؤلاء الستة المحتجزين، فيداه ملطختان بالدماء.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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https://sarabic.ae/20240901/نتنياهو-جهود-إطلاق-سراح-المحتجزين-متواصلة-منذ-ديسمبر-1092271890.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, جو بايدن
طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, جو بايدن
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويداه ملطختان بالدماء
صرح مسؤول إسرائيلي بارز في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعي جيدا ما يفعله ويقوم به.
ونقلت صحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي في حكومة نتنياهو - لم تسمه - أن "نتنياهو يعي ويعرف ما يفعله ويقوم به، ولكنه يتصرف بفظاظة ووحشية ويداه ملطختان بالدماء".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو مسؤول عن القتلى الإسرائيليين الستة أو المحتجزين الذين عثر عليهم في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، منوها إلى علم رئيس الوزراء بأن المحتجزين يعيشون في وقت ضائع.
ووصف المسؤول، نتنياهو، بـ"الفاسد" و"النرجسي"، وأنه مسؤول عن مقتل هؤلاء الستة المحتجزين، فيداه ملطختان بالدماء.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".
وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس"
الفلسطينية في غزة".
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.