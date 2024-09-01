https://sarabic.ae/20240901/نائب-أوكراني-انهيار-الجبهة-في-جمهورية-دونيتسك-يفتح-الطريق-أمام-الجيش-الروسي-إلى-دنيبروبيتروفسك-1092269019.html
نائب أوكراني: انهيار الجبهة في جمهورية دونيتسك يفتح الطريق أمام الجيش الروسي إلى دنيبروبيتروفسك
نائب أوكراني: انهيار الجبهة في جمهورية دونيتسك يفتح الطريق أمام الجيش الروسي إلى دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن انهيار الجبهة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد الهجوم الفاشل الذي شنته القوات الأوكرانية على... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T06:48+0000
2024-09-01T06:48+0000
2024-09-01T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "إذا كان الهدف من هذه العملية من وجهة نظر القوات هو إبعاد القوات الروسية عن جبهة دونيتسك - فإن هذه النتيجة لم تتحقق... إن انهيار الجبهة باتجاه مقاطعة دنيبروبيتروفسك ستكون تكلفته كارثية".وأضاف السياسي: "قرارات من هذا النوع التي تؤدي إلى إرضاء طموحات رجل واحد مؤلمة على حساب الوطن والأرواح البشرية - تؤدي إلى كارثة".وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240901/زيلينسكي-يحدد-أربعة-اتجاهات-صعبة-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092268632.html
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روسيا, العالم
نائب أوكراني: انهيار الجبهة في جمهورية دونيتسك يفتح الطريق أمام الجيش الروسي إلى دنيبروبيتروفسك
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن انهيار الجبهة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد الهجوم الفاشل الذي شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك سيفتح الطريق أمام الجيش الروسي إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقال دوبينسكي على "تلغرام": "إذا كان الهدف من هذه العملية من وجهة نظر القوات هو إبعاد القوات الروسية عن جبهة دونيتسك - فإن هذه النتيجة لم تتحقق... إن انهيار الجبهة باتجاه مقاطعة دنيبروبيتروفسك ستكون تكلفته كارثية".
وبحسب دوبينسكي، فإن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك ليس سوى حملة علاقات عامة تهدف إلى رفع التصنيف الشخصي لفلاديمير زيلينسكي، وهو مواطن من مدينة كريفوي روج في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ومع ذلك، فإن خطة كييف لم تؤدي إلا إلى تعريض مناطق جديدة في أوكرانيا للخطر.
وأضاف السياسي: "قرارات من هذا النوع التي تؤدي إلى إرضاء طموحات رجل واحد مؤلمة على حساب الوطن والأرواح البشرية - تؤدي إلى كارثة".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.