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نائب رئيس مجلس القبائل الليبية: لن يتم إعادة فتح النفط إلا بعد تنفيذ مطالبنا الرسمية
نائب رئيس مجلس القبائل الليبية: لن يتم إعادة فتح النفط إلا بعد تنفيذ مطالبنا الرسمية
سبوتنيك عربي
تعاني ليبيا من عدة أزمات متتالية وانقسام سياسي بين شرقها وغربها، كان آخر تلك الأزمات الخلاف حول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأمر الذي سبب... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T11:18+0000
2024-09-01T11:18+0000
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حاورت سبوتنيك الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس مجلس القبائل الليبية للحديث عن إغلاق النفط ودور القبائل في ذلك، وإلى نص الحوار...حدثنا عن خطواتكم التي قمتم بها في إقفال حقول النفط؟فيما يخص إقفال النفط، جاء ذلك لعدة أسباب أبرزها التجاذبات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب من أجل مصالح ومكاسب خاصة ولم تكن من أجل الشعب الليبي، جعل هذا الأمر مورد النفط في أيادي غير آمنة وأصبحت كل الثروات في المنطقة غير آمنة، كما يعود ذلك أيضا بسبب عدم وجود حكومة واحدة في البلاد لذلك فإن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.هل لهذا الأمر علاقة بتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير؟نعم، تغيير المحافظ أحد الأسباب لأن تغييره لم يثار إلا بعد الخلافات بين مراكز القوى في المنطقة الغربية، وطلبوا منه أمور غير قانونية وحدث الخلاف بينهم، واتفقوا على إسقاطه ودخلوا المصرف المركزي بقوة السلاح.لسنا سعداء بذلك، لأن المصرف المركزي هو مصرف ليبيا بالكامل وليس مصرف لإقليم أو عاصمة أو حكومة معينة، كنا نتمنى أن هذه الخطوات التصعيدية لم تحدث داخل شريان حياة يومي لكل الليبيين.لم يمتثل المجلس الرئاسي لرفض المجالس التشريعية حول إيقاف المحافظ "الصديق الكبير" عن عمله، كيف ترى هذه الخطوة التصعيدية بين المجالس الليبية؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟كان المفترض أن يصدر القرار من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرار كهذا، لأنها ليست من مهمته تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمة الرئاسي على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.هل هناك مطالب معينة من هذا الإقفال؟نحن ضد الإقفال بشكل عام لأنه يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني والدولة وليس حل إطلاقا، ولكن في حال لم يقفل النفط فإن الوضع سوف يتأزم بشكل أكبر ما لم تعقد صفقات معينة، لأن هناك تدخلات خارجية في السياسة الليبية وفي مراكز القوى، حيث أن هناك بعض الدول لديها طموح سياسي واقتصادي وتوسعي وطموح نفوذ في الداخل الليبي.ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا.ماهي الخطوات المنتظرة والتي سوف تجعل النفط يعمل من جديد؟أولا هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ، كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا.كانت القبائل في مناطق الجنوب الشرقي قد طالبت مرارا بضرورة تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة، ولم تتحقق هذه المطالب ولا يزال الجنوب يعاني، إلى أين وصلت هذه المطالب؟الجنوب الشرقي والغربي أو الجنوب المنسي، ولكن بفضل الجيش الليبي وجد الجنوب الاستقرار والأمان، لأن الجنوب كان محتل ومستباح من قبائل دول الجوار منها السودان وتشاد والنيجر، دخلوا في غياب الدولة، هناك قتال يدور الآن بين الجيش الليبي وبين مليشيات دخلت للجنوب الليبي واحتلت موقع ليبي داخل الأراضي الليبية يحتوي على منجم للذهب، وأغلب هذه المليشيات داعمة للإرهاب، وهذا الأمر لا يمثل خطورة على ليبيا فقط وإنما يشكل خطورة على دول حوض البحر المتوسط ودول طوق ليبيا.كيف ترى الحل بنظرك في دولة تمتلك مساحة شاسعة مثل ليبيا؟ليس هناك حل حقيقي لليبيا إلا بوجود تقسيم جديد، وهيكلية جديدة ليس تقسيم أقاليم، وإنما بشكل مقاطعات لتنعم كلها بالثروات في البلاد تحت حكومة واحدة، لن نتخلى عن وحدة ليبيا وهي جزء لا يتجزأ، ولكنها نعاني من المركزية المقيتة المسيطرة على العاصمة طرابلس، كما أن ليبيا تعاني من فوضى المحاصصة التي انتشرت بشكل كبير، ولن تبنى دولة مع المحاصصة والمركزية.كنتَ مرشحا لرئاسة ليبيا، حدثنا عن وجهة نظرك حول تأخر الانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة؟ترشحت للانتخابات الرئاسية ظنا منا بوجود انتخابات، ولكن في الحقيقة لن تكون هناك انتخابات بسبب عدم التزام الأمم المتحدة بجميع الاتفاقات منها اتفاق جنيف والصخيرات والقاهرة وغيرها، والتي كان من أهم بنودها هو خروج القوات الأجنبية التي تحمل السلاح من الأراضي الليبية، وخروج جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وكل ذلك لم يتحقق، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح كيف ستكون هناك انتخابات في ظل وجود المليشيات التي تهدد صناديق الاقتراع.كنت المرشح الوحيد من إقليم برقة الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات من العاصمة طرابلس، تأكيداً على وحدة ليبيا، ولكن الأمر الأهم من الانتخابات هو ضرورة تكليف حكومة مؤقتة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، إذا لم يتم تكليف حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف لن يكون هناك انتخابات، وتعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وخروج كل من يحمل السلاح من ليبيا.كل الشكر للجيش الليبي الذي يعمل على استقرار وأمن البلاد، ولقد دأب بإنشاء مشاريع تنموية وإعمارية حقيقية في أغلب المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش.أشير في النهاية إلى أن وكالة "سبوتنيك" من أهم المحطات التي تعمل على نقل الحقيقة أنا متابع جيد لها، لأنها داعمة للقضايا الليبية وتنقل الجرح والواقع الليبي وأنا متابع لها متابعة دقيقة كل الشكر لكم.أجرى الحوار: ماهر الشاعري
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https://sarabic.ae/20240830/إعلام-رئيس-مصرف-ليبيا-المركزي-يفر-من-البلاد-خوفا-على-حياته-1092222370.html
https://sarabic.ae/20240829/ليبيا-عقيلة-صالح-يدعو-خالد-المشري-إلى-توافق-وتقارب-مع-مجلس-النواب-1092187352.html
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حوارات, حصري, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حوارات, حصري, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

نائب رئيس مجلس القبائل الليبية: لن يتم إعادة فتح النفط إلا بعد تنفيذ مطالبنا الرسمية

11:18 GMT 01.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشيخ السنوسي الحليق الزوي نائب رئيس مجلس القبائل الليبية
الشيخ السنوسي الحليق الزوي نائب رئيس مجلس القبائل الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
تعاني ليبيا من عدة أزمات متتالية وانقسام سياسي بين شرقها وغربها، كان آخر تلك الأزمات الخلاف حول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأمر الذي سبب خلاف حادا بين الأجسام التشريعية والمجلس الرئاسي الليبي، صاحب رفض تغيير المحافظ إغلاق حقول وموانئ النفط في البلاد، الأمر الذي فاقم الأزمة وزاد حدة الخلاف بين الأطراف المتنازعة.
حاورت سبوتنيك الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس مجلس القبائل الليبية للحديث عن إغلاق النفط ودور القبائل في ذلك، وإلى نص الحوار...
حدثنا عن خطواتكم التي قمتم بها في إقفال حقول النفط؟
فيما يخص إقفال النفط، جاء ذلك لعدة أسباب أبرزها التجاذبات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب من أجل مصالح ومكاسب خاصة ولم تكن من أجل الشعب الليبي، جعل هذا الأمر مورد النفط في أيادي غير آمنة وأصبحت كل الثروات في المنطقة غير آمنة، كما يعود ذلك أيضا بسبب عدم وجود حكومة واحدة في البلاد لذلك فإن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أسامة حماد، مع الرئيس التشادي، محمد ديبي، إنجامينا، 30 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
ليبيا وتشاد تتفقان على عدد من المشاريع المشتركة أبرزها الطريق الرابط بينهما
أمس, 13:22 GMT
هل لهذا الأمر علاقة بتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير؟
نعم، تغيير المحافظ أحد الأسباب لأن تغييره لم يثار إلا بعد الخلافات بين مراكز القوى في المنطقة الغربية، وطلبوا منه أمور غير قانونية وحدث الخلاف بينهم، واتفقوا على إسقاطه ودخلوا المصرف المركزي بقوة السلاح.
لسنا سعداء بذلك، لأن المصرف المركزي هو مصرف ليبيا بالكامل وليس مصرف لإقليم أو عاصمة أو حكومة معينة، كنا نتمنى أن هذه الخطوات التصعيدية لم تحدث داخل شريان حياة يومي لكل الليبيين.
لم يمتثل المجلس الرئاسي لرفض المجالس التشريعية حول إيقاف المحافظ "الصديق الكبير" عن عمله، كيف ترى هذه الخطوة التصعيدية بين المجالس الليبية؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟
كان المفترض أن يصدر القرار من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرار كهذا، لأنها ليست من مهمته تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمة الرئاسي على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير (شمال) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش (اليمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
إعلام: رئيس مصرف ليبيا المركزي يفر من البلاد خوفا على حياته
30 أغسطس, 06:11 GMT
هل هناك مطالب معينة من هذا الإقفال؟
نحن ضد الإقفال بشكل عام لأنه يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني والدولة وليس حل إطلاقا، ولكن في حال لم يقفل النفط فإن الوضع سوف يتأزم بشكل أكبر ما لم تعقد صفقات معينة، لأن هناك تدخلات خارجية في السياسة الليبية وفي مراكز القوى، حيث أن هناك بعض الدول لديها طموح سياسي واقتصادي وتوسعي وطموح نفوذ في الداخل الليبي.
ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا.
ماهي الخطوات المنتظرة والتي سوف تجعل النفط يعمل من جديد؟
أولا هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ، كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا.
كانت القبائل في مناطق الجنوب الشرقي قد طالبت مرارا بضرورة تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة، ولم تتحقق هذه المطالب ولا يزال الجنوب يعاني، إلى أين وصلت هذه المطالب؟
الجنوب الشرقي والغربي أو الجنوب المنسي، ولكن بفضل الجيش الليبي وجد الجنوب الاستقرار والأمان، لأن الجنوب كان محتل ومستباح من قبائل دول الجوار منها السودان وتشاد والنيجر، دخلوا في غياب الدولة، هناك قتال يدور الآن بين الجيش الليبي وبين مليشيات دخلت للجنوب الليبي واحتلت موقع ليبي داخل الأراضي الليبية يحتوي على منجم للذهب، وأغلب هذه المليشيات داعمة للإرهاب، وهذا الأمر لا يمثل خطورة على ليبيا فقط وإنما يشكل خطورة على دول حوض البحر المتوسط ودول طوق ليبيا.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
ليبيا… عقيلة صالح يدعو خالد المشري إلى توافق وتقارب مع مجلس النواب
29 أغسطس, 01:56 GMT
كيف ترى الحل بنظرك في دولة تمتلك مساحة شاسعة مثل ليبيا؟
ليس هناك حل حقيقي لليبيا إلا بوجود تقسيم جديد، وهيكلية جديدة ليس تقسيم أقاليم، وإنما بشكل مقاطعات لتنعم كلها بالثروات في البلاد تحت حكومة واحدة، لن نتخلى عن وحدة ليبيا وهي جزء لا يتجزأ، ولكنها نعاني من المركزية المقيتة المسيطرة على العاصمة طرابلس، كما أن ليبيا تعاني من فوضى المحاصصة التي انتشرت بشكل كبير، ولن تبنى دولة مع المحاصصة والمركزية.
كنتَ مرشحا لرئاسة ليبيا، حدثنا عن وجهة نظرك حول تأخر الانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة؟
ترشحت للانتخابات الرئاسية ظنا منا بوجود انتخابات، ولكن في الحقيقة لن تكون هناك انتخابات بسبب عدم التزام الأمم المتحدة بجميع الاتفاقات منها اتفاق جنيف والصخيرات والقاهرة وغيرها، والتي كان من أهم بنودها هو خروج القوات الأجنبية التي تحمل السلاح من الأراضي الليبية، وخروج جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وكل ذلك لم يتحقق، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح كيف ستكون هناك انتخابات في ظل وجود المليشيات التي تهدد صناديق الاقتراع.
كنت المرشح الوحيد من إقليم برقة الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات من العاصمة طرابلس، تأكيداً على وحدة ليبيا، ولكن الأمر الأهم من الانتخابات هو ضرورة تكليف حكومة مؤقتة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، إذا لم يتم تكليف حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف لن يكون هناك انتخابات، وتعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وخروج كل من يحمل السلاح من ليبيا.
كل الشكر للجيش الليبي الذي يعمل على استقرار وأمن البلاد، ولقد دأب بإنشاء مشاريع تنموية وإعمارية حقيقية في أغلب المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش.
أشير في النهاية إلى أن وكالة "سبوتنيك" من أهم المحطات التي تعمل على نقل الحقيقة أنا متابع جيد لها، لأنها داعمة للقضايا الليبية وتنقل الجرح والواقع الليبي وأنا متابع لها متابعة دقيقة كل الشكر لكم.
أجرى الحوار: ماهر الشاعري
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