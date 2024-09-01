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https://sarabic.ae/20240901/نائب-وزير-الخارجية-الأمريكي-ينفي-أي-خطط-لسحب-القوات-الأمريكية-من-سوريا-1092278049.html
نائب وزير الخارجية الأمريكي ينفي أي خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا
نائب وزير الخارجية الأمريكي ينفي أي خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا
سبوتنيك عربي
صرح إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بأن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا، مؤكدا عدم وجود أي خطط لدى إدارة الرئيس... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T12:56+0000
2024-09-01T12:56+0000
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وقال غولدريتش، وهو المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأمريكية، لصحيفة "الشرق الأوسط" قبل مغادرة منصبه، إن بلاده ملتزمة بالشراكة التي تجمعها مع القوات المحلية في سوريا.في السياق ذاته، أكد غولدريتش أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام في سوريا حتى يحدث تقدم مستدام في أهداف القرار 2254، مشيرا إلى أن البلدان التي انخرطت مع الأسد يجب أن تستعمل هذه العلاقات للدفع نحو الأهداف الدولية المشتركة تحت القرار الدولي.وأكد المسؤول الأمريكي: "إنه حالياً، ينصب تركيزنا على الهدف، وهو عدم ظهور "داعش" مجددا، وأنا على علم بهذه التقارير، لكني أريد أن أكون واضحاً في أننا لا نزال ملتزمين بالدور الذي نلعبه في ذلك الجزء من سوريا".وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا، لإصابات مباشرة وتصاعدت ألسنة اللهب من داخلها جراء استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة مساء الخميس الماضي.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بالقاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، ليتبين أنها ناجمة عن هجوم عنيف استهدفها عبر الطائرات المسيرة.وأكد المراسل أن الهجوم حقق إصابات مباشرة في مرآب العربات ما أدى إلى تدميرها، ونقل المراسل عن أحد السكان المحليين في جوار القاعدة، أن عدة انفجارات يرجح أنها ناجمة عن خزانات وقود سمع دويها في أرجاء المنطقة.وفي الأثناء، سمعت أصوات رشاشات ثقيلة يرجح أنها صادرة عن المضادات الأرضية التي حاولت التصدي للطائرات المسيرة قبل وصولها إلى هدفها، لكن دون جدوى.وفور الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي مع سماع أصوات صافرات الإنذار من داخل الحقل، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجارات، وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي، كما وصف المصدر المحلي الهجوم الجديد على القاعدة الأمريكية بأنه الأعنف.وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الفائت، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".
https://sarabic.ae/20240829/مروحيات-تنقل-مصابين-للجيش-الأمريكي-من-قاعدة-استهدفها-طيران-مسير-شرقي-سوريا-1092219846.html
https://sarabic.ae/20240828/مقتل-قيادي-في-قسد-ومرافقه-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا-1092172991.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

نائب وزير الخارجية الأمريكي ينفي أي خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا

12:56 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورالقاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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تابعنا عبر
صرح إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بأن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا، مؤكدا عدم وجود أي خطط لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحبها.
وقال غولدريتش، وهو المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأمريكية، لصحيفة "الشرق الأوسط" قبل مغادرة منصبه، إن بلاده ملتزمة بالشراكة التي تجمعها مع القوات المحلية في سوريا.
في السياق ذاته، أكد غولدريتش أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام في سوريا حتى يحدث تقدم مستدام في أهداف القرار 2254، مشيرا إلى أن البلدان التي انخرطت مع الأسد يجب أن تستعمل هذه العلاقات للدفع نحو الأهداف الدولية المشتركة تحت القرار الدولي.
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مروحيات تنقل مصابين للجيش الأمريكي من قاعدة استهدفها طيران مسير شرقي سوريا
29 أغسطس, 21:30 GMT
وأكد المسؤول الأمريكي: "إنه حالياً، ينصب تركيزنا على الهدف، وهو عدم ظهور "داعش" مجددا، وأنا على علم بهذه التقارير، لكني أريد أن أكون واضحاً في أننا لا نزال ملتزمين بالدور الذي نلعبه في ذلك الجزء من سوريا".
وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا، لإصابات مباشرة وتصاعدت ألسنة اللهب من داخلها جراء استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة مساء الخميس الماضي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بالقاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، ليتبين أنها ناجمة عن هجوم عنيف استهدفها عبر الطائرات المسيرة.
وأكد المراسل أن الهجوم حقق إصابات مباشرة في مرآب العربات ما أدى إلى تدميرها، ونقل المراسل عن أحد السكان المحليين في جوار القاعدة، أن عدة انفجارات يرجح أنها ناجمة عن خزانات وقود سمع دويها في أرجاء المنطقة.
صورة لاستهداف قيادي في قوات قسد ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
28 أغسطس, 14:37 GMT
وفي الأثناء، سمعت أصوات رشاشات ثقيلة يرجح أنها صادرة عن المضادات الأرضية التي حاولت التصدي للطائرات المسيرة قبل وصولها إلى هدفها، لكن دون جدوى.
وفور الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي مع سماع أصوات صافرات الإنذار من داخل الحقل، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجارات، وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي، كما وصف المصدر المحلي الهجوم الجديد على القاعدة الأمريكية بأنه الأعنف.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الفائت، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".
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