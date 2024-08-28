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مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم الأربعاء، سيارة تابعة لقيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جنسية أجنبية يعتقد أنها تركية، ما أدى... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T14:37+0000
2024-08-28T14:37+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتل مع مرافقه في استهدف طائرة مسيرة لسيارته في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، أثناء خروجه من مكان إقامته.وذكر المراسل نقلا عن محمد علي، أحد سكان المنطقة، أن المسيرة التركية استهدفت السيارة بشكل مباشر ما أدى لاحتراقها بشكل كامل ومقتل من في داخلها، وهما من كوادر "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وهو قيادي في قوات "قسد" مع مرافقه الذي يعتقد أنها امرأة عسكرية في صفوف "قسد".وكان قيادي عسكري في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من الجنسية التركية وهو أحد المطلوبين للمخابرات التركية باعتباره أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني" قُتل وأصيب أخر بجروح بليغة في قصف جوي تركي استهدف سيارته قبل أيام في نفس الحي المذكور (حي الصناعة).ويعتبر هذا الاستهداف من الاستهدافات التركية القليلة التي تتم داخل الأحياء السكنية، حيث تتركز الاستهدافات على المواقع العسكرية والطرق العامة شمالي وشمالي شرقي سوريا.وتركزت الاستهدافات التركية خلال الأسابيع الماضية، على ضرب نقاط المراقبة والرصد التابعة لقوات "قسد" أولها كان في قرية خان الجبل وثانيها في قرية شرم الشيخ بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري التركي العراقي، وفي قرية أبو راسين بريف القامشلي الجنوبي، وعلى موقعين أحدهما أعلى قمة جبل عبد العزيز جنوبي غربي مدنية الحسكة، وآخرها على موقع مشترك بين قوات "قسد" وقوات "التحالف الأمريكي" من طرف أخر على قمة جبل كراتشوك بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري- التركي- العراقي.وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مواقع "قسد" ومناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 92 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من القياديين والمسلحين بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية.مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سورياخبير عسكري: ستكون هزيمة أمريكا وخروجها من سوريا أكثر إذلالا من أفغانستان
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قسد, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قسد, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

14:37 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Atia Al atia صورة لاستهداف قيادي في قوات "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
 صورة لاستهداف قيادي في قوات قسد ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم الأربعاء، سيارة تابعة لقيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جنسية أجنبية يعتقد أنها تركية، ما أدى لمقتله مع مرافقه في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتل مع مرافقه في استهدف طائرة مسيرة لسيارته في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، أثناء خروجه من مكان إقامته.
وذكر المراسل نقلا عن محمد علي، أحد سكان المنطقة، أن المسيرة التركية استهدفت السيارة بشكل مباشر ما أدى لاحتراقها بشكل كامل ومقتل من في داخلها، وهما من كوادر "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وهو قيادي في قوات "قسد" مع مرافقه الذي يعتقد أنها امرأة عسكرية في صفوف "قسد".
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21 أغسطس, 18:55 GMT
وتابع أن قوات "قسد" ضربت طوقا أمنيا في موقع التفجير ومنعت اقتراب المدنيين من الموقع القريب من مبنى البريد الشرقي في حي الصناعة في مدينة القامشلي مع قدوم سيارات الإطفاء والإسعاف.
وكان قيادي عسكري في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من الجنسية التركية وهو أحد المطلوبين للمخابرات التركية باعتباره أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني" قُتل وأصيب أخر بجروح بليغة في قصف جوي تركي استهدف سيارته قبل أيام في نفس الحي المذكور (حي الصناعة).
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من الجنسية الأجنبية قتل، يوم الاثنين 19 أغسطس/آب الجاري، وأصيب آخر بجروح بليغة جراء استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم بحي الصناعة الشعبي في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا.

ويعتبر هذا الاستهداف من الاستهدافات التركية القليلة التي تتم داخل الأحياء السكنية، حيث تتركز الاستهدافات على المواقع العسكرية والطرق العامة شمالي وشمالي شرقي سوريا.
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وتركزت الاستهدافات التركية خلال الأسابيع الماضية، على ضرب نقاط المراقبة والرصد التابعة لقوات "قسد" أولها كان في قرية خان الجبل وثانيها في قرية شرم الشيخ بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري التركي العراقي، وفي قرية أبو راسين بريف القامشلي الجنوبي، وعلى موقعين أحدهما أعلى قمة جبل عبد العزيز جنوبي غربي مدنية الحسكة، وآخرها على موقع مشترك بين قوات "قسد" وقوات "التحالف الأمريكي" من طرف أخر على قمة جبل كراتشوك بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري- التركي- العراقي.
وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مواقع "قسد" ومناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 92 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من القياديين والمسلحين بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية.
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
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