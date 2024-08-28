https://sarabic.ae/20240828/مقتل-قيادي-في-قسد-ومرافقه-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا-1092172991.html

مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

مقتل قيادي في "قسد" ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم الأربعاء، سيارة تابعة لقيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جنسية أجنبية يعتقد أنها تركية، ما أدى... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T14:37+0000

2024-08-28T14:37+0000

2024-08-28T14:37+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قيادي في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتل مع مرافقه في استهدف طائرة مسيرة لسيارته في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، أثناء خروجه من مكان إقامته.وذكر المراسل نقلا عن محمد علي، أحد سكان المنطقة، أن المسيرة التركية استهدفت السيارة بشكل مباشر ما أدى لاحتراقها بشكل كامل ومقتل من في داخلها، وهما من كوادر "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وهو قيادي في قوات "قسد" مع مرافقه الذي يعتقد أنها امرأة عسكرية في صفوف "قسد".وكان قيادي عسكري في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من الجنسية التركية وهو أحد المطلوبين للمخابرات التركية باعتباره أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني" قُتل وأصيب أخر بجروح بليغة في قصف جوي تركي استهدف سيارته قبل أيام في نفس الحي المذكور (حي الصناعة).ويعتبر هذا الاستهداف من الاستهدافات التركية القليلة التي تتم داخل الأحياء السكنية، حيث تتركز الاستهدافات على المواقع العسكرية والطرق العامة شمالي وشمالي شرقي سوريا.وتركزت الاستهدافات التركية خلال الأسابيع الماضية، على ضرب نقاط المراقبة والرصد التابعة لقوات "قسد" أولها كان في قرية خان الجبل وثانيها في قرية شرم الشيخ بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري التركي العراقي، وفي قرية أبو راسين بريف القامشلي الجنوبي، وعلى موقعين أحدهما أعلى قمة جبل عبد العزيز جنوبي غربي مدنية الحسكة، وآخرها على موقع مشترك بين قوات "قسد" وقوات "التحالف الأمريكي" من طرف أخر على قمة جبل كراتشوك بريف المالكية على مثلث الحدودي السوري- التركي- العراقي.وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مواقع "قسد" ومناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 92 استهدافا تسببت بمقتل وإصابة العشرات من القياديين والمسلحين بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية.مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سورياخبير عسكري: ستكون هزيمة أمريكا وخروجها من سوريا أكثر إذلالا من أفغانستان

https://sarabic.ae/20240821/في-تطور-نوعي-غارة-تركية-تستهدف-موقعا-مشتركا-للجيش-الأمريكي-ومسلحيه-شرقي-سوريا-1091976101.html

https://sarabic.ae/20240813/جهود-روسية-تثمر-في-فك-حصار-قوات-قسد-عن-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-شرقي-سوريا-1091705602.html

https://sarabic.ae/20240809/مجلس-القبائل-السورية-لــقسد-أنهوا-حصاركم-للحسكة-والقامشلي-فورا-وإلا-فلدينا-كلام-آخر-1091586160.html

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