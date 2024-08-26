https://sarabic.ae/20240826/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-تستقدم-تعزيزات-إلى-قاعدتها-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1092117954.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T20:51+0000
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وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".يُذكر أنه قبل أيام، دخلت قافلة عـسكرية أمريكية مؤلفة من 37 عربة مدرعة قادمة من شمـال العراق، تحمل على متنها معدات عسـكرية ومواد لوجستية وذخائر متنوعة نحو قاعدة قسرك في ريف الحسكة.وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرت القوات الأمريكية عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "قسد" في قاعدتي غاز كونيكو، وحقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، جرى فيها استخدام الذخيرة الحية والمدفعية.وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، شنت قوات العشائر هجوما على الضفة الشرقية لنهر الفرات وسيطرت على جميع القرى والبلدات التي كانت تسيطر عليها "قسد"، وحاصرت القاعدة الأمريكية قبل أن تتدخل القوات الأمريكية وتطلق مروحياتها وترسل التعزيزات إلى المنطقة لتتمكن "قسد" بعد ذلك من استعادة جميع المناطق التي خسرتها.خبير عسكري: ستكون هزيمة أمريكا وخروجها من سوريا أكثر إذلالا من أفغانستانالجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قسد, دير الزور, أخبار دير الزور
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قسد, دير الزور, أخبار دير الزور
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية في سوريا استقدمت تعزيزات إلى قاعدتها العسكرية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تضمنت نحو 15 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة لخمس عربات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة".
وأكد المصدر أن "طائرة شحن عسكرية أمريكية هبطت، يوم أمس، في قاعدة خراب الجير في ريف الحسكة تحمل على متنها 30 جنديا أمريكيا".
يُذكر أنه قبل أيام، دخلت قافلة عـسكرية أمريكية مؤلفة من 37 عربة مدرعة قادمة من شمـال العراق،
تحمل على متنها معدات عسـكرية ومواد لوجستية وذخائر متنوعة نحو قاعدة قسرك في ريف الحسكة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرت القوات الأمريكية عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات "قسد"
في قاعدتي غاز كونيكو، وحقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، جرى فيها استخدام الذخيرة الحية والمدفعية.
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، شنت قوات العشائر هجوما على الضفة الشرقية لنهر الفرات وسيطرت على جميع القرى والبلدات التي كانت تسيطر عليها "قسد"، وحاصرت القاعدة الأمريكية قبل أن تتدخل القوات الأمريكية وتطلق مروحياتها وترسل التعزيزات إلى المنطقة
لتتمكن "قسد" بعد ذلك من استعادة جميع المناطق التي خسرتها.