https://sarabic.ae/20240902/ضابط-أمريكي-متقاعد-دعم-الولايات-المتحدة-وأوروبا-لأوكرانيا-أصبح-على-وشك-النفاد-1092326675.html
ضابط أمريكي متقاعد: دعم الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا أصبح على وشك النفاد
ضابط أمريكي متقاعد: دعم الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا أصبح على وشك النفاد
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات المتقاعد في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الدعم الغربي لأوكرانيا على وشك النفاد. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T19:49+0000
2024-09-02T19:49+0000
2024-09-02T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر في مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد استنفدت أوروبا والولايات المتحدة قدراتها على الاستمرار في توريد المعدات العسكرية بالكميات اللازمة لمنع استنزاف القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الصراع".وأشار ريتر إلى أن "كييف ربما تفكر في طرق مختلفة لتصعيد الصراع مع روسيا، من أجل الحصول على دعم إضافي من الغرب".وأضاف ريتر: "الأوكرانيون في وضع صعب للغاية، وأعتقد أننا سنرى المزيد من الإجراءات التصعيدية من جانب كييف، والتي ستهدف إلى خلق الانطباع بأن أوكرانيا، بدعم من الغرب، لديها فرصة، إن لم يكن لهزيمة روسيا، فعلى الأقل لمنع هزيمتها الكاملة"، بحسب قوله.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: دعم الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا أصبح على وشك النفاد
أفاد ضابط المخابرات المتقاعد في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الدعم الغربي لأوكرانيا على وشك النفاد.
وقال ريتر في مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد استنفدت أوروبا والولايات المتحدة قدراتها على الاستمرار في توريد المعدات العسكرية بالكميات اللازمة لمنع استنزاف القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الصراع".
وتابع: "هذه معدات باهظة الثمن، وبمجرد دخولها في المعركة، يتم تدميرها، وبالتالي يحتاج الأوكرانيون الآن إلى بدائل، والتي ببساطة لم تعد متوفرة بعد الآن".
وأشار ريتر إلى أن "كييف ربما تفكر في طرق مختلفة لتصعيد الصراع مع روسيا، من أجل الحصول على دعم إضافي من الغرب".
وأضاف ريتر: "الأوكرانيون في وضع صعب للغاية، وأعتقد أننا سنرى المزيد من الإجراءات التصعيدية من جانب كييف، والتي ستهدف إلى خلق الانطباع بأن أوكرانيا، بدعم من الغرب، لديها فرصة، إن لم يكن لهزيمة روسيا، فعلى الأقل لمنع هزيمتها الكاملة"، بحسب قوله.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.