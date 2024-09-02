https://sarabic.ae/20240902/وزير-الخارجية-الإيراني-إسرائيل-بصدد-جر-المنطقة-إلى-أزمة-خطيرة-1092310087.html
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل بصدد جر المنطقة إلى أزمة خطيرة
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل بصدد جر المنطقة إلى أزمة خطيرة
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من "مغبة تزايد جرائم النظام الإسرائيلي"، بحسب قوله. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T12:25+0000
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وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "النظام الإسرائيلي يحاول رفع مستوى التوتر في المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة من خلال استمرار الجريمة في غزة، وإرسال آلات القتل إلى الضفة الغربية"، مؤكدًا أنه "إذا لم يمنع الداعمون الغربيون لتل أبيب استمرار التوتر والأعمال الإجرامية لذلك النظام، فهم متواطئون في عواقب هذه التصرفات ويجب محاسبتهم".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد قال في رسالة للإيرانيين، مساء السبت الماضي، إنهم سوف "يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية".جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين رددوا شعارات "الموت لإسرائيل"، وطالبوا بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240829/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-فورية-وفعالة-لـوقف-الإبادة-الجماعية-للشعب-الفلسطيني-1092195097.html
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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل بصدد جر المنطقة إلى أزمة خطيرة
حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من "مغبة تزايد جرائم النظام الإسرائيلي"، بحسب قوله.
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "النظام الإسرائيلي يحاول رفع مستوى التوتر في المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة من خلال استمرار الجريمة في غزة، وإرسال آلات القتل إلى الضفة الغربية"، مؤكدًا أنه "إذا لم يمنع الداعمون الغربيون لتل أبيب استمرار التوتر والأعمال الإجرامية لذلك النظام، فهم متواطئون في عواقب هذه التصرفات ويجب محاسبتهم".
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
، قد قال في رسالة للإيرانيين، مساء السبت الماضي، إنهم سوف "يسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام من إسرائيل، لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية".
جاء ذلك أثناء تواجد سلامي على حدود خسروي، ضمن دائرة حجاج الأربعين الحسينية، الذين رددوا شعارات "الموت لإسرائيل"، وطالبوا بالانتقام لدماء هنية، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله
" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.