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https://sarabic.ae/20240829/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-فورية-وفعالة-لـوقف-الإبادة-الجماعية-للشعب-الفلسطيني-1092195097.html
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لـ"وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لـ"وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اجتباح إسرائيل للضفة الغربية يدل على "نية مشؤومة وعنصرية ضد مجمل جغرافيا فلسطين والمواطنين الفلسطينيين... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T10:35+0000
2024-08-29T10:35+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هجوم الجيش الإسرائيلي على مدن ومخيمات الفلسطينيين بالضفة الغربية والتدمير الهمجي للبنى التحتية، يأتي استمرارا للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مشيدا بـ"الصمود البطولي للشعب والفصائل الفلسطينية أمام ماكينة القتل الإسرائيلية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ودعا كنعاني، جميع الأوساط الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي "للتخلي عن التوجه المتسم بعدم الإقدام والعمل إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على يد إسرائيل، وأن تتخذ في إطار مسؤولياتها القانونية وتلبية لنداء الضمير الإنساني الحر، إجراء عاجلا، لوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل للأطفال ضد الشعب الفلسطيني".وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، "مقتل قائدها العسكري محمد جابر "أبو شجاع" بعد مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية".وقالت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، إنه "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة".وأوضحت أن "وحدة الهندسة تمكنت من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لـ"وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"

10:35 GMT 29.08.2024
© AP Photoالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اجتباح إسرائيل للضفة الغربية يدل على "نية مشؤومة وعنصرية ضد مجمل جغرافيا فلسطين والمواطنين الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية على هذه الأرض".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هجوم الجيش الإسرائيلي على مدن ومخيمات الفلسطينيين بالضفة الغربية والتدمير الهمجي للبنى التحتية، يأتي استمرارا للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مشيدا بـ"الصمود البطولي للشعب والفصائل الفلسطينية أمام ماكينة القتل الإسرائيلية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
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16 أغسطس, 13:31 GMT
ودعا كنعاني، جميع الأوساط الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي "للتخلي عن التوجه المتسم بعدم الإقدام والعمل إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على يد إسرائيل، وأن تتخذ في إطار مسؤولياتها القانونية وتلبية لنداء الضمير الإنساني الحر، إجراء عاجلا، لوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل للأطفال ضد الشعب الفلسطيني".
وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، "مقتل قائدها العسكري محمد جابر "أبو شجاع" بعد مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية".
وقالت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، إنه "في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة".
وأوضحت أن "وحدة الهندسة تمكنت من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإدارة الحكم في الضفة وغزة بشكل موحد
04:16 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي، قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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