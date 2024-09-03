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https://sarabic.ae/20240903/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تهدف-من-عمليتها-العسكرية-بالضفة-إعلان-الحكم-العسكري-1092355117.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تهدف من عمليتها العسكرية بالضفة إعلان الحكم العسكري
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تهدف من عمليتها العسكرية بالضفة إعلان الحكم العسكري
سبوتنيك عربي
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، أن "استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في أراضي الضفة إعلان صريح... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:16+0000
2024-09-03T13:16+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الإعلان يعد تحديًا ليس فقط للقرار الفلسطيني، بل لقرارات المجتمع الدولي، الذي أقر بأن حل الدولتين النموذج الأفضل لحل الصراع، لكن إسرائيل انقضت على هذا القرار وتسعى لتفكيك كل ما يتعلق بالجغرافيا الفلسطينية".وأكد أن "الحديث اليوم لم يعد يدور حول المناطق المصنفة "أ"، "ب"، "ج"، وأين تسيطر فلسطين أو إسرائيل، حيث بدأت دولة الاحتلال بانتهاك السيادة الفلسطينية في كل أماكن الوجود الفلسطيني، ولا تميز ما بين هذه المناطق، حيث سيطرت على أكثر من 70% من المناطق المصنفة "ج"، وفي المرحلة الماضية بدأت بالتسلل في المناطق المصنفة "ب" بحجة المواقع الأثرية".ويرى أن "اقتحامات إسرائيل المتواصلة للمدن بالضفة الغربية، وإعلانها توسيع العملية العسكرية لتشمل كل المدن الفلسطينية، تهدف من خلفه إسرائيل أن تعلن حكما عسكريا في الأراضي الفلسطينية، وهو اعتداء صارخ على السيادة والمقدرات الوطنية الفلسطينية، كما أنها تريد إنهاء الوجود الفلسطيني".وأوضح داوود أن "كل ما يحدث يقود إلى فكرة تحقيق هدف إسرائيل بإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل والقضاء على كل رموز الوجود الفلسطيني، وهو جوهر ما تحاول أن تصل إليه إسرائيل، إلى جانب كل الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية، عبر مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان ومنح المستوطنين صلاحيات كبيرة وغير محدودة من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية، في ظل التبادل الوظيفي بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي في هذا الصدد".وتشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.ويستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان، إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة، منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال"، مع التأكيد أن "هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023".وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جني و5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 682 شخصا.
https://sarabic.ae/20240903/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عملية-عسكرية-هي-الأكبر-منذ-عملية-السور-الواقي-في-الضفة-الغربية--1092346020.html
https://sarabic.ae/20240902/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-لإعلان-حالة-الحرب-في-الضفة-الغربية-1092309464.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تهدف من عمليتها العسكرية بالضفة إعلان الحكم العسكري

13:16 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasserالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، أن "استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في أراضي الضفة إعلان صريح أنها لا تريد حل الدولتين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الإعلان يعد تحديًا ليس فقط للقرار الفلسطيني، بل لقرارات المجتمع الدولي، الذي أقر بأن حل الدولتين النموذج الأفضل لحل الصراع، لكن إسرائيل انقضت على هذا القرار وتسعى لتفكيك كل ما يتعلق بالجغرافيا الفلسطينية".
وأكد أن "الحديث اليوم لم يعد يدور حول المناطق المصنفة "أ"، "ب"، "ج"، وأين تسيطر فلسطين أو إسرائيل، حيث بدأت دولة الاحتلال بانتهاك السيادة الفلسطينية في كل أماكن الوجود الفلسطيني، ولا تميز ما بين هذه المناطق، حيث سيطرت على أكثر من 70% من المناطق المصنفة "ج"، وفي المرحلة الماضية بدأت بالتسلل في المناطق المصنفة "ب" بحجة المواقع الأثرية".
ويرى أن "اقتحامات إسرائيل المتواصلة للمدن بالضفة الغربية، وإعلانها توسيع العملية العسكرية لتشمل كل المدن الفلسطينية، تهدف من خلفه إسرائيل أن تعلن حكما عسكريا في الأراضي الفلسطينية، وهو اعتداء صارخ على السيادة والمقدرات الوطنية الفلسطينية، كما أنها تريد إنهاء الوجود الفلسطيني".
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية... فيديو
11:52 GMT
وأوضح داوود أن "كل ما يحدث يقود إلى فكرة تحقيق هدف إسرائيل بإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل والقضاء على كل رموز الوجود الفلسطيني، وهو جوهر ما تحاول أن تصل إليه إسرائيل، إلى جانب كل الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية، عبر مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان ومنح المستوطنين صلاحيات كبيرة وغير محدودة من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية، في ظل التبادل الوظيفي بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي في هذا الصدد".
وتشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.
ويستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان، إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
وزيرة إسرائيلية تدعو لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية
أمس, 11:48 GMT
وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة، منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال"، مع التأكيد أن "هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023".
وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جني و5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 682 شخصا.
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