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بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو
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https://sarabic.ae/20240904/أنصار-الله-تعلق-على-ادعاء-استهدافها-ناقلة-نفط-سعودية-بيان-كاذب-1092376239.html
"أنصار الله" تعلق على ادعاء استهدافها ناقلة نفط سعودية... "بيان كاذب"
"أنصار الله" تعلق على ادعاء استهدافها ناقلة نفط سعودية... "بيان كاذب"
سبوتنيك عربي
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهدافها ناقلة نفط سعودية، خلال إبحارها في البحر الأحمر، ضمن عملياتها البحرية التي تستهدف المصالح الإسرائيلي. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T07:38+0000
2024-09-04T07:38+0000
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وقالت "أنصار الله"، في بيان لها، إنها "تؤكد" عدم مهاجمتها سفينة النفط سعودية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في هذا الشأن كاذب".في السياق، علّق عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لـ"أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على بيان القيادة الأمريكية حول استهداف الجماعة اليمنية لناقلة "أمجاد" السعودية، قائلا إن "الأمريكيين يذرفون دموع التماسيح وينشرون بيانات كاذبة".من جهتها، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أن الناقلة "أمجاد"، التي ذكرت تقارير أنها تعرضت لهجوم عندما كانت تمر في البحر الأحمر، لم تتعرض لإصابات أو أضرار.وأوضحت الشركة أن "السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع"، مشيرة إلى أنها "أبلغت جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمها، وتراقب الوضع عن كثب".ومساء أول أمس الاثنين، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن "أنصار الله" هاجمت السفينة "أم في بلو لاغون"، التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والسفينة "أمجاد" التي ترفع علم السعودية التي تملكها وتديرها، بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة.وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم أسفر عن إصابة كلتا السفينتين المحملتين بالنفط الخام"، موضحة أن "الناقلة السعودية على وجه التحديد تحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أول أمس الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر، بواسطة الطائرات المُسيرة والصواريخ.ويوم الخميس الماضي، أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240904/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-لـأنصار-الله-في-اليمن-1092372903.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلق على ادعاء استهدافها ناقلة نفط سعودية... "بيان كاذب"

07:38 GMT 04.09.2024
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Photo
تابعنا عبر
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهدافها ناقلة نفط سعودية، خلال إبحارها في البحر الأحمر، ضمن عملياتها البحرية التي تستهدف المصالح الإسرائيلي.
وقالت "أنصار الله"، في بيان لها، إنها "تؤكد" عدم مهاجمتها سفينة النفط سعودية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في هذا الشأن كاذب".
في السياق، علّق عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لـ"أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على بيان القيادة الأمريكية حول استهداف الجماعة اليمنية لناقلة "أمجاد" السعودية، قائلا إن "الأمريكيين يذرفون دموع التماسيح وينشرون بيانات كاذبة".
من جهتها، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أن الناقلة "أمجاد"، التي ذكرت تقارير أنها تعرضت لهجوم عندما كانت تمر في البحر الأحمر، لم تتعرض لإصابات أو أضرار.
وأوضحت الشركة أن "السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع"، مشيرة إلى أنها "أبلغت جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمها، وتراقب الوضع عن كثب".
ومساء أول أمس الاثنين، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن "أنصار الله" هاجمت السفينة "أم في بلو لاغون"، التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والسفينة "أمجاد" التي ترفع علم السعودية التي تملكها وتديرها، بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن
00:24 GMT
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم أسفر عن إصابة كلتا السفينتين المحملتين بالنفط الخام"، موضحة أن "الناقلة السعودية على وجه التحديد تحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أول أمس الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر، بواسطة الطائرات المُسيرة والصواريخ.
ويوم الخميس الماضي، أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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