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الخارجية الروسية: إمدادات الغرب لكييف بطائرات "إف-16" مأساوية وتودي بالأرواح
الخارجية الروسية: إمدادات الغرب لكييف بطائرات "إف-16" مأساوية وتودي بالأرواح
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إمدادات الغرب إلى كييف بالأسلحة وطائرات "إف-16" بأنها مهزلة مأساوية تودي بالأرواح. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
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جاء هذا التصريح لزاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، وقالت زاخاروفا: "هذه كوميديا ​​تراجيدية، لأن هذه الأخبار عن طائرات "إف-16"، والأخبار عن إمدادات الأسلحة لنظام كييف، والتي ظهرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، من المستحيل أن ننظر إليها على أنها شيء آخر غير نوع من المهزلة المأساوية". وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.سيناتور روسي: سنرى طياري الناتو "القدامى" في مقاتلات "إف-16" الأوكرانية التي سنسقطهاالبنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مقاتلات إف 16

الخارجية الروسية: إمدادات الغرب لكييف بطائرات "إف-16" مأساوية وتودي بالأرواح

12:30 GMT 05.09.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إمدادات الغرب إلى كييف بالأسلحة وطائرات "إف-16" بأنها مهزلة مأساوية تودي بالأرواح.
جاء هذا التصريح لزاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، وقالت زاخاروفا: "هذه كوميديا ​​تراجيدية، لأن هذه الأخبار عن طائرات "إف-16"، والأخبار عن إمدادات الأسلحة لنظام كييف، والتي ظهرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، من المستحيل أن ننظر إليها على أنها شيء آخر غير نوع من المهزلة المأساوية".
وأكدت زاخاروفا أن إمدادات الغرب لكييف بالأسلحة وطائرات "إف-16"مأساة "تودي بحياة الناس، وتدمر كل شيء".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحطم أول طائرة "إف-16" في أوكرانيا
29 أغسطس, 15:50 GMT
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
سيناتور روسي: سنرى طياري الناتو "القدامى" في مقاتلات "إف-16" الأوكرانية التي سنسقطها
البنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة
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