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رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو
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سموتريتش: نتنياهو اعترف بأن صفقة شاليط كانت خطأ ولا مفر من خوض حرب مع "حزب الله"
سموتريتش: نتنياهو اعترف بأن صفقة شاليط كانت خطأ ولا مفر من خوض حرب مع "حزب الله"
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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن أسفه بشأن صفقة شاليط، والتي أفرجت فيها إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T10:26+0000
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وقال سموتريتش، في تصريحات له، إن "نتنياهو اعترف، في اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه ارتكب خطأ عندما وقع على الصفقة في عام 2011"، مؤكدا أن "إطلاق سراح أكثر من 1200 إرهابي، بما في ذلك يحيى السنوار، مقابل جندي واحد، ليس أمرا مقبولا".وأضاف أن "أحد الأخطاء الصعبة لنتنياهو كان ثقته العمياء بتقديرات المؤسسة الأمنية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لتغيير الوضع في الشمال".وأكد سموتريتش، أنه "لا مفر من خوض حرب مع حزب الله اللبناني، رغم الأثمان الباهظة للحرب"، مشيرا إلى أن "الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة حماس أو حزب الله". وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240905/الجيش-الإسرائيلي-أغسطس-شهد-إطلاق-1307-صواريخ-ومسيرة-من-لبنان-1092410778.html
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سموتريتش: نتنياهو اعترف بأن صفقة شاليط كانت خطأ ولا مفر من خوض حرب مع "حزب الله"

10:26 GMT 05.09.2024
© AP Photo / Maya Alerruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Maya Alerruzzo
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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن أسفه بشأن صفقة شاليط، والتي أفرجت فيها إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل أن تفرج حماس عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وقال سموتريتش، في تصريحات له، إن "نتنياهو اعترف، في اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه ارتكب خطأ عندما وقع على الصفقة في عام 2011"، مؤكدا أن "إطلاق سراح أكثر من 1200 إرهابي، بما في ذلك يحيى السنوار، مقابل جندي واحد، ليس أمرا مقبولا".
وأضاف أن "أحد الأخطاء الصعبة لنتنياهو كان ثقته العمياء بتقديرات المؤسسة الأمنية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لتغيير الوضع في الشمال".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
الجيش الإسرائيلي: أغسطس شهد إطلاق 1307 صواريخ ومسيرة من لبنان
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وأكد سموتريتش، أنه "لا مفر من خوض حرب مع حزب الله اللبناني، رغم الأثمان الباهظة للحرب"، مشيرا إلى أن "الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة حماس أو حزب الله".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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